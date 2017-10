Začátek konce slovenského neofašisty Mariana Kotleby

Župani jsou něco jako v Česku hejtmani, jen přímo volení. Před čtyřmi roky v Banskobystrickém kraji vyhrál k překvapení všech extrémista a nacionalista Marian Kotleba. Soupeři ho tehdy naprosto podcenili. Ve druhém kole proti němu stál místopředseda dominantní vládní strany Směr premiéra Roberta Fica, dosavadní šéf kraje a kandidát s širokou podporou dalších partají v jedné osobě – jakýsi Vladimíra Maňka. Na kampaň se úplně vykašlal, většinu času trávil coby europoslanec v Bruselu a – prohrál. Od té doby hvězda neonacisty Mariana Kotleby stoupá – v březnu 2016 se jeho strana poprvé dostala do parlamentu, opět k velkému překvapení všech. A už čtyři roky se slušnější politické strany hádají, kdo za jeho vzestup může.

Všichni proti Kotlebovi. Na Slovensku se formuje koalice s cílem porazit šéfa krajně pravicové strany Číst článek

Právě proto musíme dnes mluvit o politickém zázraku. Tento týden se všechny důležitější politické síly v Banské Bystrici domluvily, že podpoří proti Kotlebovi místního podnikatele Jána Luntera. Majitele rodinné potravinářské firmy, která zaměstnává 200 lidí, exportuje do sedmi zemí a pyšní se oceněními, jako je Zodpovědná firma roku.

Přitom ještě před nedávnem to vypadalo, že dlouhá hádka neskoční a Kotleba toho zase využije. Podnikatele Luntera nejprve podpořila vládní strana Směr. To rozlítilo nejsilnější opoziční stranu SaS a odmítla stáhnout svého kandidáta. Ani další uchazeč o křeslo župana – seriózní ředitel Muzea SNP Stanislav Mičev – se nechystal vzdát svůj samostatný boj. Pak si nechal Ján Lunter zpracovat u renomované agentury Focus výzkum preferencí v Banskobystrickém kraji, který mu přisoudil 30 procent hlasů, Kotlebovi 22 a dalším třem kandidátům kolem deseti procent. Opoziční SaS průzkum zpochybnila, objednala si vlastní šetření a vypadalo to celé na bankrot demokracie v srdci Slovenska.

Marian Kotleba, který vychvaluje vojenský Slovenský štát, používá fašistické symboly a mluví o nespravedlivém zvýhodňování „cikánských parazitů“ a o odchodu Slovenska z EU i NATO, tento poslanec slovenské Národní rady je úspěšný proto, že demokraté a standardní politické strany dělají velmi zle svoji práci. Když před parlamentními volbami na jaře 2016 rozpoutal premiér Fico hysterii proti migrantům, ztratil část voličů, neofašisté naopak získali a dostali se do národní rady. Lidé si prostě řekli, že nebudou nakupovat u kovaříčka, když mohou přímo u kováře…

Jen pro upřesnění – ve zmiňovaných volbách dostala Kotlebova Lidová strana Naše Slovensko osm procent hlasů, podle posledního průzkumu preferencí by ji dnes volilo deset procent a je třetí nejsilnější stranou v zemi. V listopadových župních volbách nasazují Kotlebovci celkem 350 kandidátů, víc než většina ostatních partají, což je hnědá lavina, která musí děsit slušné Slovensko.

Marian Kotleba | Foto: zdroj: YouTube.com

Nakonec se ale daly věci do pohybu. Už v květnu podal generální prokurátor návrh na rozpuštění Lidové strana Naše Slovensko, protože je extrémistická má fašistické tendence a porušuje ústavu. Prezident Andrej Kiska o ní mluví jako o nebezpečí pro demokracii už dlouho, ale přidal se k němu i premiér Fico a další ústavní činitelé. A teď se tedy v baště Kotlebovců – v Banské Bystrici – všichni domluvili, že podpoří jednoho kandidáta, který má dobrou šanci porazit Kotlebu ve volbách a sebrat mu jednu významnou tribunu, z níž otravuje veřejný prostor.

Samozřejmě – rozhodnou voliči 4. listopadu. Ale protože jsou tentokrát volby jednokolové – což před časem nesmyslně protlačila parlamentem vládní koalice – je dohoda proti Kotlebovi klíčovým předpokladem pro jeho porážku.

Tento slovenský příběh s Kotlebou je poučný i pro Česko – a další země. Viděli jsme, jak to vypadá, když extrémistické síly, antidemokrati a neofašisté vcházejí do volených sborů hlavním dveřmi – a to vinou naprostého selhání slušných politiků a stran. Ale naštěstí teď vidíme i naději - nástup kotlebů není neodvratný, je možné je společným odhodlaným postupem vytlačit na okraj společnosti, kam patří.