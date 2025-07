Zahraniční hlasování s říjnovými volbami nezamává. Pozornost si ale zaslouží

Nedivme se, pokud hora porodí myš. Korespondenční volba není nástroj ke zvýšení volební účasti, ale jen obyčejné posílení občanského komfortu. Když o naše pohodlí dbají obchodníci, bankéři i poskytovatelé dalších služeb, proč by podobně neměl uvažovat i stát? A až dokážeme minimalizovat rizika elektronických voleb, dojde snad i na ně. Praha 6:30 16. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Korespondenční volby (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Pro začátek mohou Češi, Moravané a Slezané dlouhodobě pobývající v zahraničí hlasovat korespondenčně. Jsou jich statisíce, ovšem reálné je očekávat, že příležitost využijí vyšší desítky tisíc. Zatím se zaregistrovalo 20 tisíc krajanů, další mají čas do 24. srpna.

V minulosti šly zahraniční hlasy převážně pravicovým stranám. V cizině se dařilo úspěšným jedincům sázejícím na individualismus a své rovněž udělalo jejich antikomunistické cítění.

Doba se ale změnila. Ze střetu konzervativců s liberály, či – chcete-li – tradicionalistů s pokrokáři už i za hranicemi dokáže těžit současná opozice, zejména ANO. A pak také strany krajní pravice. Patří totiž k sílícímu trumpovskému táboru, který o sobě dává vědět napříč zeměkoulí.

Je až paradoxní, jak v závodech o každý hlas a každý mandát šláplo na plyn Babišovo hnutí. Usoudilo, že zejména ve venkovských regionech a mezi lidmi, kteří se živí manuálně, může uspět i v zahraničí. Ostatně jeho oblíbená témata jako migrace nebo Green Deal fungují univerzálně.

Proto už se ANO proti korespondenční volbě otevřeně nestaví a zapudilo i nápad stěžovat si na ni u Ústavního soudu. Naopak místopředseda Radek Vondráček pečlivě vytipovává české komunity, na které se má cenu obracet.

Andrej Babiš přesto opakuje tvrzení, že by se končící Fialova koalice mohla pokusit zmanipulováním voleb v zahraničí zachránit si krk.

Souzní tak s nedávným průzkumem agentury STEM pro ministerstvo vnitra, podle kterého se 60 procent lidí obává podvodů u korespondenční volby a 54 procent věří, že volby může zmanipulovat samotný kabinet Petra Fialy (ODS).

Hlasy krajanů půjdou do čtyř regionů

Babiš svoje pochybnosti zdůvodňuje třeba tím, že vláda a ministr zahraničí mají pod palcem zastupitelské úřady. Přitom na řadě z nich stále působí velvyslanci nominovaní Babišovým kabinetem.

Kromě toho zákon rozdělil zahraniční hlasy podle teritorií do čtyř největších regionů, čímž zmírnil riziko, že by krajané přespříliš zamávali s domácími výsledky.

Babišova výzva lidem žijícím v cizině, aby pomohli dohlédnout na spravedlivý průběh hlasování, ale není od věci. Koneckonců i resort vnitra se snaží vzbudit co největší zájem o účast ve volebních komisích. Práce je to nezáviděníhodná, ale jako stvořená pro vlastence i pseudovlastence z řad nevěřících Tomášů.

Než získáme plnou důvěru v korespondenční volbu, ještě nějaký čas potrvá. Odvrácenou stranou jejích výhod je oslabení prvku tajného hlasování. I když s ním může být problém i v Česku, například když jeden člen rodiny předpřipraví volební lístky ostatním. Jiným problémem je dvojí metr na domácí a zahraniční voliče.

Zákonodárce totiž, aby oslabil námitky týkající se tajnosti volby, umožnil krajanům v případě potřeby revokovat své korespondenční hlasování na zastupitelském úřadě. Jenže lidem doma je „opravné hlasování“ zapovězeno. To jsou ale dětské nemoci, které podobné zásadní novoty tu a tam provázejí.

Čekat, že by korespondenční varianta nějak výrazněji do říjnového skóre zasáhla, je naivní. Výsledky ale mohou být těsné, a pak by i váha obálek doručených zpoza hranic stoupla. Proto má smysl, aby hlasování v cizině proběhlo pod drobnohledem všech stran. I zde platí, že co si řádně ohmatáme, potom nepokládáme za podezřelé.

Autor je politický analytik