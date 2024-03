Zájem o umělou inteligenci roztáčí kola byznysu

Ve světě technologického byznysu se právě odehrává něco, co svou rychlostí nemá obdoby a neblíží se tomu ani nástup chytrých telefonů po premiéře iPhonu v roce 2007. Boom umělé inteligence, respektive velkých jazykových modelů, dramaticky žene vzhůru příjmy několika málo firem. A o tom, co se děje na burze, se jistě bude jednou přednášet. Komentář Praha 6:30 6. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký výrobce čipů Nvidia | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

V centru dění jsou především dvě firmy. Tou první je OpenAI, která to celé před rokem a kus spustila, když veřejnosti představila Chat GPT. Kdo ho dnes nepoužívá, jako by nebyl. Firmy, ale i jednotlivci si ho navíc masově předplácejí, aby jim služba fungovala rychleji a co nejlépe.

Výsledkem je, že OpenAI za loňský rok utržilo podle listu Financial Times dvě miliardy dolarů, to je 50 miliard korun. To je pro srovnání zhruba stejné množství peněz, jaké Češi utratí za rok v obchodním řetězci Penny Market. A výhled do budoucna je takový, že počítá s extrémním růstem, příští rok chce být větší minimálně o 100 procent.

Vzhledem k tomu, že OpenAI vzniklo původně jako neziskový projekt, který měl před příliš rychlým a komerčním úspěchem poháněným nástupem umělé inteligence bránit, to je poněkud paradoxní situace.

Na druhou stranu podobně dynamický a současně i vysoce ziskový příběh jsme tu neměli už hodně, ale hodně dlouho.

Nvidia na finančním vzestupu

Což nás přivádí k druhému zásadnímu jménu a tím je výrobce čipů Nvidia. Její křemíky pohánějí výkonné počítače, na kterých modely jako Chat GPT běží. A protože do rozvoje umělé inteligence investují všichni, Alphabetem počínaje a Metou konče, Nvidia předvádí neuvěřitelná ekonomická čísla.

Hodnota jejích akcií jen letos stoupla o 60 procent a firma v tržní valuaci překonala Amazon i Alphabet a před ní už jsou pouze Apple a Microsoft.

V posledním kvartálu roku 2023 utržila 22 miliard dolarů (514 miliard korun) a více než polovina z toho byl čistý zisk. To jsou stovky miliard korun jen za jedno čtvrtletí. Šílená jízda bude nepochybně pokračovat i letos.

Jestliže praktické uplatnění umělé inteligence v byznysu se pořád ještě hledá a i nástroje jako Chat GPT zatím slouží spíše jako doplněk, takže firmy i tvůrci se s nimi učí zacházet, je evidentní, že už teď je z ní pro pár firem, a v případě Nvidie i tisíce jejích drobných investorů, zlatá žíla.

