Velkopodnikatel-ministr Babiš smrtelně zasáhl finanční správu

Nejprve drobné shrnutí příběhu, který zveřejnili reportéři Seznamu: během jednoho dne podle pana Kovárníka zničila prosperující společnost finanční správa, protože zřejmě vadila jako konkurent holdingu Agrofert bývalého ministra financí a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Finanční úředníci podnikateli podle jeho slov odmítli cokoliv vysvětlit, ve spisu nebyly žádné doklady k daňové kontrole, pouze samotné zajišťovací příkazy. Pan Kovárník tak dodnes pořádně neví, čím se měl provinit. Má ale podezření, že za vším stojí Agrofert.

Problémy totiž přišly poté, co si koupil tři nové stroje a chtěl rozšířit výrobu. Také ho kontaktoval člověk spojený s Agrofertem (bratr jednoho z bývalých manažerů dceřiné firmy holdingu) s tím, že věděl, že se něco bude dít. Podle volebního lídra ČSSD a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka jde o skandál a žádá vyšetření celé věci.

Ten příběh vypadá opravdu strašně. Před jednoznačným odsudkem finanční správy je ale k doplnění celého obrázku potřeba ještě přidat pár informací. Lze je najít v insolvenčním rejstříku, protože firma je od loňského prosince v úpadku.

Vysvětlení finančních úřadů, co proti firmě KM Plus má, je zde tak veřejně dostupné.

Finanční úřad Pardubického kraje se po firmě KM Plus domáhá v insolvenčním řízení celkem 29 milionů korun. Z toho zhruba 10 milionů je údajně neoprávněný odpočet DPH a zbytek vrácení státní dotace na dvě nově pořizované plnící linky a stroj na vyfukování plastových lahví.

Firma KM Plus se totiž podle finanční správy s největší pravděpodobností zapojila jak do daňového, tak i dotačního podvodu. A to právě při pořízení těchto strojů.

Princip měl být následující:

KM Plus si dvě nové plnící linky a stroj na lahve pořídil na přelomu roku 2014 a 2015, celkem za 33 milionů korun plus 7 milionů korun DPH; šlo o velký obchod, výkony firmy v roce 2014 byly 23 milionů a hrubý zisk 27 tisíc korun, v předchozím roce byl zisk 248 tisíc,

dodavatelem zařízení byla smluvně stavební firma Stavby Kapitán,

podle finanční správy existují důkazy, že firma KM Plus ve skutečnosti koupila jen jednu novou plnící linku; tu druhou už v továrně dávno měla; ve stejný den, jako nakoupila nové zařízení, tu svou původní ale papírově prodala právě firmě Stavby Kapitán; dle financů ale továrnu nikdy neopustila. Novou linku dodala navíc přímo úplně jiná firma,

transakce měla dle daňařů sloužit hlavně k tomu, aby se uměle navýšila cena celé zakázky; firma totiž zároveň žádala ministerstvo průmyslu o dotaci, která je jen na 50 % hodnoty nakupovaného zařízení, zbytek si má dát investor ze svého; ty ale firma údajně neměla,

díky umělému zvýšení ceny si měla firma z dotace pokrýt většinu nákladů a vydělat neoprávněně i na vratce vyššího DPH; v dodávce papírově figurovalo celkem devět firem, podle úřadu KM Plus musela vědět o podvodu,

firma dostala dotaci ještě na opravu budovy a střechy; údajně zaplatila za materiál, který však na baráku nebyl.

Finanční úřad se tak na firmě domáhá jak vrácení daně, tak i celé dotace i s úroky. V jednom ze založených dokumentů úřad navíc nepřímo říká, že transakci firmy prověřuje či má prověřit policie. Odkazuje totiž na znalecký posudek ceny pořizovaných strojů vypracovaný kvůli trestnímu řízení.

Jak to ve skutečnosti celé s firmou KM Plus tedy bylo a je, samozřejmě nelze na základě tvrzení jedné a druhé strany sporu rozsoudit jenom tak od stolu. Nic moc fakticky neznamená ani to, že oprávněnost zajišťovacích příkazů a „vážnost“ podezření finančního úřadu potvrdil soud v Hradci Králové, kde si pan Kovárník na postup daňařů stěžoval. Vyšší instance či Nejvyšší správní soud už několik podobných rozsudků zamítly.

Jasno tak bude asi až za pár let. V případě, že se prokáže záměrná manipulace všech důkazů finančních úřadů a práce na zakázku konkurenta, půjde o skandál století. A někdo by měl skončit ve vězení. Pokud se ukáže, že měl úřad pravdu, bude vše spíš už dávno zapomenuto.

Jedna věc je ale jasná už teď – byť jen potenciální střet zájmů velkopodnikatele a zároveň ministra financí Andreje Babiše měl smrtící dopad na důvěryhodnost celé finanční správy.