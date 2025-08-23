Zámožní Rusové investují do počínštění svých dětí
Za poslední tři roky se v Rusku zdvojnásobila poptávka po čínštině. Podle údajů agentury Superjob z roku 2024 se 14 procent Rusů chce naučit čínsky. Obrat zboží mezi Ruskem a Čínou v roce 2024 dosáhl rekordní hodnoty 244,8 miliardy dolarů, což znamená nárůst o dvě třetiny od roku 2022. Internetový list Novaja gazeta věnoval obsáhlý článek zájmu zámožných Rusů o počínštění jejich dětí.
Na druhém místě v žebříčku poptávky bohatých Rusů po cizojazyčných chůvách se za nositelkami angličtiny nově umístily Číňanky. „Tento trend má sociální podtext,“ řekla sinoložka Dinara Minová. „Čínská chůva je již součástí vzdělávání bohatých vrstev, analogií toho, čím dříve byla guvernantka z Velké Británie.“
Platy čínských rodilých mluvčích začínají od pěti tisíc rublů za hodinu, nebo od pěti tisíc dolarů za měsíc při plném úvazku. Dobrá čínská chůva, která umí mandarínštinu a žije v Moskvě, může vydělávat i milion rublů měsíčně.
Nabídka je velmi omezená. Najít kvalifikovanou chůvu, která je rodilou mluvčí, není snadné, zejména s praxí a ochotou pracovat v Rusku. To znamená, že jejich nedostatek a v souvislosti s tím i vysoká cena bude přetrvávat.
Proto rodiny, které si najímají čínské chůvy, jsou obvykle zámožné a mohou si dovolit dvě až tři chůvy a více. Na úklid a vaření mají obvykle další lidi.
Inzeráty v této sféře vypadají například takto:
„Hledám chůvu, která mluví čínsky, pro deset měsíců staré dítě, několikrát týdně. Potřebuji jen komunikovat s dítětem v čínštině.“
„Hledám chůvu, která mluví čínsky, pro tříleté dítě. Částečný úvazek, několik hodin, několik dní v týdnu. Domácí a venkovní aktivity.“
Zatímco v 90. letech Rusko invazi odsoudilo, 50 let po okupaci ji třetina Rusů schvalovala
Číst článek
„Hledám chůvu, která mluví čínsky, pro dvouměsíční dítě. Začneme s několika hodinami denně. Stačí s dítětem komunikovat v čínštině, vyprávět mu o jeho okolí, chodit na procházky, když spí. Pedagogické vzdělání není nutné, hlavní je rodilá čínština.“
Rodilí mluvčí a jasná pravidla
Rodiče často volí chůvu, která ruštinu vůbec neovládá. Vybrat rodilého mluvčího znamená zajistit, aby dítě vstřebávalo čínštinu od nuly.
Číňanky mají obvykle velmi strukturovaný přístup: režim, rituály, jasná pravidla, minimum „rozmazlování“. Mnohým rodičům se to líbí, zejména pokud chtějí disciplínu a pořádek bez zbytečné měkkosti.
Ale právě láska k disciplíně může být důvodem, proč rodina s chůvou nevychází. Stalo se například, že čínská chůva po šesti měsících práce v rodině odešla. Řekla, že žije podle režimu, a v rodině, kde žádný není, nemůže zůstat.
Sinoložka Minová soudí, že poptávka po čínských chůvách je trvalým směrem, který v nejbližších letech pravděpodobně neskončí. Čínština je stále více žádaná a stále více rodin ji považuje za investici do budoucnosti svého dítěte.
Čínskou chůvu měla jak vnučka Vladimira Putina, tak vnučka Donalda Trumpa Arabella.
Autor je komentátor serveru novinky.cz
Vládní strany před minulými volbami slibovaly ‚deagrofertizaci‘, ale skutek utek. A teď je to tu zas
Martin Fendrych
Ve volbách se hraje i o tajné služby
Kateřina Perknerová
Tento způsob komunikace o bitcoinech zdá se mi pro vládu poněkud nešťastným
Petr Hartman
Svět podle Petera Thiela
Tereza Zavadilová