Zápas o preferenční hlasy bude letos nelítostný

Nějaký čas trvalo, než si voliči všimli, že prostřednictvím preferenčních hlasů mohou za příhodné konstelace překopat kandidátní listiny a zásadně ovlivnit, kdo se do Sněmovny dostane a kdo ne. V roce 2010 tak asi čtvrtina poslaneckých mandátů připadla uchazečům, u nichž se předpokládalo, že nejsou na volitelných místech.
Skoro až hystericky v pátek zapůsobila reakce předsedy KDU-ČSL Marka Výborného na výzvu z falešného profilu zaštiťujícího se jeho jménem, která vyzývala k přednostnímu kroužkování lidovců na soupiskách Spolu. „V rámci koaliční domluvy bych si nic takového nikdy nedovolil,“ dušuje se Výborný.
Přesto se jedná o citlivé téma. Už před čtyřmi lety se v moravských krajích dívali někteří občanští demokraté na záda svým lidoveckým kolegům, kteří je přeskákali i z nižších příček.
Lidovci jsou sice silní jen v několika regionech, dokáží ale fungovat jako komunita s výběžky do různých charit a dalších odnoží občanské společnosti, a to se jim pravidelně zúročuje.
Podobné zázemí má na některých místech v Česku TOP 09. A byť jsou tyto dvě strany slabšími součástmi koalice Spolu, dokáží ze svých předností těžit. Jinak tomu nebude ani letos.
Mistři skokani...
KDU-ČSL i TOP 09 si daly záležet, aby nominovaly úspěšné lokální politiky a opinion lídry. Zato ODS má ve zvyku recyklovat poslanecké tváře, které málokomu co říkají. I ona má v Marku Bendovi svého „mistra skokana“, víc by ji měl ale trápit osud nepopulárních lídrů.
Dokonce i o ministru financí a prvním místopředsedovi ODS Zbyňku Stanjurovi se hovoří jako o adeptovi na vykroužkování ze Sněmovny po někdejším vzoru Ivana Langera.
V Moravskoslezském kraji je koalice Spolu slabá, Stanjura nepopulární, zato lidovci obsazení míst, která jim byla přidělena, nepodcenili. K jejich hlavním trumfům náleží stranická místopředsedkyně, starostka Kravař a někdejší Miss Monika Brzesková.
Zásadním podnětem pro občany, aby využívali preferenční hlasy, je však skladba opozičních kandidátek. Piráti hostí Zelené, SPD Trikolóru, PRO a Svobodné, Stačilo! zase komunisty, sociální demokraty nebo národní socialisty.
16 stran? I to je možné
Klidně se může stát, že v dolní parlamentní komoře po říjnu zasedne 16 stran. Jejich voličů není moc, ale mohou prokázat značnou disciplinovanost, budou-li stát o své koně ve sněmovní stáji.
Piráti se Zelenými z možné slabiny učinili přednost a vyzývají voliče, ať si vyberou. Tomio Okamura je ostražitější, proto hnutí SPD s partnerskými partajemi pečlivě probíralo, koho a kam umístit a koho raději na kandidátku nepustit.
Už v krajských volbách ale bylo vidět, že třeba Rajchlova strana PRO má semknuté příznivce, kteří dokáží zástupce SPD předběhnout.
Zajímavý experiment budeme sledovat i v případě Stačilo! Sociální demokraté doufají, že je účast na listinách Sterzikova hnutí vrátí zpátky do poslaneckých lavic. Jenže nejvíc lidí na ně dodali komunisté, kteří se na rozdíl od sociálních demokratů mohou pyšnit oddaným elektorátem. Proto ani takové Janě Maláčové nemusí lídrovství v Praze mandát zajistit.
Co se bude v příští rozdrobené Sněmovně dít, je téma samo o sobě. My jako voliči rozhodneme o tom, jaké strany se v ní ocitnou, ale v rukou máme i osudy konkrétních kandidátů.
A protože dost možná půjde v různých situacích – nejen při přebíhání mezi kluby – o každý hlas, měli bychom si své kroužky pečlivě promyslet. I na jediné kandidátní listině totiž můžeme spatřit tak pestrý chumel tváří a názorů, až z toho oči přecházejí.
