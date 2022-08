Situace kolem největší evropské jaderné elektrárny začíná být kritická

Zdánlivě celé dění kolem elektrárny nedává smysl, a nejde jen o zmíněná mezinárodní pravidla. Četní odborníci na jadernou energii včetně naší Dany Drábové se snaží veřejné mínění uklidnit a opakovaně tvrdí, že pokud se nebude jednat o cílený útok na konkrétní blok, měly by schránky jednotlivých reaktorů i poměrně hustou nemířenou palbu vydržet. Jak ale připouští třeba i paní Drábová, na břehu Dněpru je „zaděláno na průšvih“. Komentář Praha 16:51 11. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vozidlo proruských okupantů v Mariupolu | Zdroj: Reuters

Z ostřelování elektrárny se přitom od samého začátku navzájem viní obě strany, i když je otázkou, jaký by z toho jak na jedné straně Rusové, tak na druhé Ukrajinci měli užitek.

Zcela nepochopitelné by to bylo právě u Ukrajinců, kteří by případnou dělostřeleckou či dokonce raketovou palbou nejen ohrožovali nejdůležitější energetický komplex v zemi, ale zároveň by svou vlast vystavovali nebezpečí další jaderné katastrofy, která by při kapacitě elektrárny mohla být daleko horší než ta černobylská z dubna 1986.

Pravdou na druhé straně ovšem je, že Ukrajinci už připustili útoky dronů přímo na území elektrárny – ty však údajně mířily hlavně na živou sílu nepřítele a úzkostlivě se snažily zasahovat cíle daleko od jednotlivých energobloků.

Ne anektovat, ale zničit

Zvláštní je ale i ruská logika, pokud za palbou (což je pravděpodobnější) opravdu stojí Rusové: ti totiž nejenže mají elektrárnu pevně v rukou, ale podle řady vojenských odborníků za tímto jaderným štítem ukrývají své vojenské jednotky údajně tvořící ruskou zálohu pro případ, že by se Ukrajinci v regionu pokusili o ofenzívu.

Podle některých zpráv ruská strana navíc elektrárnu zaminovala a mohla by ji kdykoli odpálit – což by bylo přesně v duchu taktiky spálené země, kterou Rusko důsledně uplatňuje v celé této válce.

To se ostatně přesně kryje s výrokem Leonida Něvzlina, někdejšího vrcholného manažera kdysi největší ruské těžařské společnosti Jukos a spolupracovníka Michaila Chodorkovského. Něvzlin soudí, že Putin nechce Ukrajinu anektovat, ale zničit.

Toto vše se děje v situaci, kdy Volodymyr Zelenskyj celkem pochopitelně volá po mezinárodním embargu na dodávky ruského jaderného paliva i celých technologií, ale také odmítá jakékoli jednání s Ruskem, dokud nebude ochotno Ukrajině vrátit všechna anektovaná území včetně těch z roku 2014.

Na to mu ruský exprezident Medveděv počátkem tohoto týdne odpověděl: Mír je možný, ale jedině za našich podmínek. Takže v dané chvíli to na potlačení záporožského napětí opravdu nevypadá.

Autor je komentátor Českého rozhlasu