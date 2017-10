Zásadní otázka: je Boris Johnson vyhoditelný?

Ostře hlídané setkání v Manchesteru je v pořadí třetí výroční konferencí Konzervativní strany, které se osobně účastním. Protože jsem se přihlásil dostatečně brzy, stálo mě to s daní jen 240 liber. Opozdilci už to měli podstatně „mastnější“. I když podmínky pro novináře nejsou tradičně nejlepší (sedím inkognito u stolu Financial Times), pro pochopení dění v nejsilnější britské straně je přítomnost na výstavišti Manchester Central zásadní. Zápisník Manchester 21:45 2. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jacob Rees-Mogg, poslanec a rychle stoupající hvězda Konzervativní strany | Zdroj: Reuters

Zvenčí má konference čistě podobu projevů hlavních spíkrů na jevišti auditoria. Ministr střídá ministra, pauza na kávu se přelévá do doby vyhrazené na oběd. Jenže skutečný duch konference se vytváří právě na neformálních setkáních u kávy, v debatách mezi delegáty a novináři, a hlavně pak na desítkách dílčích akcí k jednotlivým podtématům, kterým se říká „fringe events“. Některé jsou čistě na pozvánku, jiné pak volně přístupné.

Zatím je největší zájem o akce, na kterých přislíbil účast Jacob Rees-Mogg, poslanec a rychle stoupající hvězda strany. Jeden z velmi mála toryů, který slovu „konzervativní“ dává reálný obsah. Člověk, který svému šestému dítěti dal jméno Sixtus, aby se mu to nepletlo, vypadá jako účastník soutěže „Upper Class Twit of the Year“, kterou svého času uspořádali pro jednu ze svých televizních show Monty Pythoni. Je to ale současně nesmírně vzdělaný a bystrý chlapík, který je nejen esencí starých časů, ale také možnou budoucnosti Konzervativní strany.

Kdyby se v polovině druhého dne konference hlasovalo o klíčové slovo setkání Konzervativní strany, zcela nepochybně by vyhrál výraz „sackable“. Do češtiny bychom ho otrocky přeložili jako „vyhoditelný“ a odkazuje na klíčové dilema premiérky Theresy Mayové, jestli se má nebo nemá zbavit svého, ve věci brexitu pramálo loajálního ministra zahraničí Borise Johnsona.

Ministerská předsedkyně se otázce Andrewa Marra, zda je Boris „vyhoditelný“, obloukem vyhnula. Takový ministr financí Philip Hammond si nebral servítky a odpověděl jednoznačně „ano“. Jaké je rozložení sil mezi delegáty, není zcela jasné, ale nedá se popřít, že Johnsonovi se na jednom z „fringe events“ dostalo velmi bouřlivého (v pozitivním slova smyslu) uvítání.

I když parlamentní volby letos v květnu opoziční Labour Party nevyhrála, nesla se její právě skončená konference v Brightonu ve vítězném duchu. U konzervativců je tomu právě naopak. Už druhý den po hlasování chutnalo vítězství jako porážka, a v Manchesteru tenhle pocit odkapává jako vosk z hodně rozehřáté svíčky. I když by to dělat nemuseli (a z taktického hlediska ani neměli), ptají se řadoví konzervativci, kde jsou mladí členové formace, kteří se houfovali na sjezdu labouristů.

Když se člověk rozhlédne, mladší ročníky v Manchesteru skutečně chybějí. Právě na mladé se ostatně paní Mayová chce obrátit s návrhy na dostupnější bydlení a zmrazení poplatků za studium na vysoké škole. Rozumějte těch poplatků, které toryové zavedli a postupně zvyšovali.

Konzervativci se zatím můžou navzájem uklidňovat tím, že parlamentní volby jsou snad daleko a že se do příštího hlasování může stát ještě spousta věcí. Ano. Zvlášť jedna stojí za zmínku. Nastane brexit. Jaký bude, o tom se bude na dřeň debatovat v úterý a ve středu…