Zázrak, poslanci se jednomyslně shodli na pokroku a v sexu „ne bude znamenat ne“

Sněmovna přijala změnu, o kterou v Česku usilovalo mnoho žen, mužů i organizací dlouhou dobu. Poslanci v trestním zákoníku změnili definici znásilnění. Až dosud platí, že jde o silou, násilím vynucený pohlavní styk. Pokud změna projde i Senátem a přijme ji prezident, půjde o pohlavní styk bez souhlasu. Praha 6:29 14. dubna 2024

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek to popsal jako princip „ne znamená ne“. Dodal, že, cituji, „musíme soudům nechat tu soudcovskou úvahu, zda to prokázáno bylo, či nebylo, tohle posouvat nemůžeme“. To je samozřejmé a nebude to lehké.

Martin Fendrych: Zázrak, poslanci se jednomyslně shodli na pokroku, v sexu „ne bude znamenat ne"

Poslankyně hnutí ANO Taťána Malá při projednávání ve Sněmovně připomněla, v jaké zemi, v jaké společnosti žijeme: každá desátá žena v České republice se stane obětí znásilnění. Ročně se odehraje 12 tisíc znásilnění, ale pouze zlomek z nich je nahlášen.

Taťána Malá vyzvala ministra Blažka, „aby zahájil kampaň na ministerstvu spravedlnosti, která povede osvětu v rámci definice znásilnění“. Podle ní totiž nebude stačit, že se tváří nové definice znásilnění stala čerstvá Miss World Krystyna Pyszková.

Má pravdu, nestačí paragraf, změnit se musí společenské vnímání ženy a muže, že jsou naprosto rovnocenní, což u nás stále není samozřejmé. Musí se změnit třeba to, že princip „ne znamená ne“ platí i mezi partnery doma, mezi manželi.

Tlak okolností i organizací

A ještě jedna důležitá změna: mění se pohled na sexuální praktiky s dětmi do 12 let věku. Soudy by je měly nadále pokládat za znásilnění nebo sexuální útok, nikoli pouze za pohlavní zneužití.

Obě změny trestního zákoníku jsou typický progres, pokrok. Jeden detail, poslankyně Malá mluvila o tom, že nadále bude k „k sexu potřeba souhlas všech, kteří se ho zúčastní“, tedy „obou nebo více lidí“. I tohle konzervativci skousli, logicky to skousnout museli.

Změna definice znásilnění Sněmovnou prošla jednohlasně, nikdo nehlasoval proti, to je na ní nejen zajímavé, ale přímo fascinující. Shodlo se hnutí ANO, ODS, Piráti, lidovci, STAN, SPD, TOP 09 a nezařazený poslanec Ivo Vondrák. Ukazuje se, že existují témata, dokonce pokroková témata, na kterých se všichni poslanci a všechny poslankyně dokážou sjednotit.

Proč? Tlak okolností, různých organizací, tlak žen, který zde hrál velkou roli, tlak pokroku byl prostě příliš velký. Byl tak mocný, že si proti němu netroufli jít ani poslanci SPD. Přitom ministr Blažek se své řeči připomněl, že někteří zákonodárci se „k tomu tématu ze začátku tvářili a stavěli velmi vlažně“, rozuměj nechtěli to.

O ten velký úspěch ve Sněmovně se zasadilo hodně žen i mužů, ale snad není na škodu za všechny ostatní poděkovat odbornici na domácí a sexualizované násilí Lucii Hrdé, Michaele Studené, zakladatelce iniciativy Pod svícnem, a Báře Urbanové, poslankyni za Starosty.

Tak teď už jen doufejme, že Senát, který je konzervativnější než Sněmovna, bude ochoten změnu pochopit a přijmout.

Autor je komentátor Aktuálně.cz