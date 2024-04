Více svobody a více kapitalismu, s tímto heslem prošel vítězným tažením na kongresu ODS první místopředseda a také ministr financí Zbyněk Stanjura. Nechybělo ani řečnické cvičení na oblíbené téma malého a ještě menšího státu a také návrat privatizace. Tedy to, co od pravicového politika a ochránce státní pokladny voliči čekají. Komentář Praha 6:29 16. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbyněk Stanjura během projevu na 31. kongresu ODS | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Minimálně 150 tisíc akcionářů energetické firmy ČEZ, kteří vládě nemohou zapomenout, že tak zvaná windfall tax, tedy daň z neočekávaných zisků, padla především právě na ně, po tomto projevu muselo omdlít.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Julie Hrstková: Daňová politika ODS se k pravici blíží asi tak, jako koleje k sobě navzájem

Daňová politika ministra Stanjury, respektive celé vlády, má s pravicovou ideologií společná jen vzletná slůvka. A ta jsou neustálým opakováním a následným popíráním stále méně uvěřitelná.

Připomeňme třeba zmíněnou daň z neočekávaných zisků. Původním účelem zavedení této daně bylo zaplacení rozpočtové díry po zavedení kompenzací vysokých cen energií domácnostem a firmám.

Daň byla schválená na tři roky, platit ji mělo šest největších bank, energetické, petrochemické a těžební firmy.

ČEZ k petici minoritářů: Mimořádné daně a odvody jsme nechali prověřit, chováme se podle práva Číst článek

Výsledek? Na zálohách windfall tax se loni vybralo 39,1 miliardy korun, z toho zhruba 32 miliardy zaplatil právě ČEZ.

Méně daňových vrtulí

Přestože byla daň schválená na tři roky, už loni v létě se ministr financí nechal slyšet, že pokud skončí vládní cenové stropy na energie, potom by dávalo smysl, aby skončila i platnost daně z neočekávaných zisků.

Cenové stropy skončily, daň zůstala. Jak se říká, slibem ani ministr financí nezarmoutí, přesto to bylo pro mnohé akcionáře nepříjemným překvapením, které se odrazilo na ceně akcií.

Což ale nezabránilo tomu, aby i letos šéf resortu financí uvedl, že se chce na rozpočet důkladněji podívat v červenci a mimo jiné opět přehodnotit zrušení windfall tax. Každopádně platí, že s jejími příjmy letošní rozpočet počítá.

ČEZ zaplatil státu čtyřicet miliard a akcionářům historicky nejvyšší dividendu, popisuje analytička Číst článek

Na opačné straně akcionářů ČEZu jsou tuzemští vinaři, které se vláda rozhodla hájit proti všem a to i za cenu ztráty vlastního kreditu.

Nulovou spotřební daň z tichého vína vláda pro letošní rok uhájila. Její další osud bude známý do konce května, kdy se očekává uzavření vládní debaty, respektive kdy se rozhodne, zda mají lidovci hájící moravské vinaře stále stejně silné postavení v rámci koalice.

Namísto vzletných slov o svobodě kapitálu by možná voliči pětikoalice uvítali jiný slogan. Méně chaosu, méně daňových vrtulí. To by resortu financí i celé daňové politice slušelo daleko víc.

Autorka je komentátorka Hospodářských novin