Zdražení dopravy ve středních Čechách dál zhorší dopravní situaci v Praze

Avizované zvýšení cen jízdného ve Středočeském kraji s platností od ledna příštího roku se blíží realitě. Po schválení krajskou radou mají o tom na začátku června jednat zastupitelé. Krok je podle vedení kraje logický: náklady na dopravu prudce rostou a tržby z prodeje jízdenek pokrývají stále menší část nákladů. Navýšení cen navíc nemá být na dlouho posledním Komentář Praha 6:29 27. května 2025

Podle propočtů kraje vzrostou náklady celého systému dopravní obslužnosti v příštích 10 letech ze současných zdruba 9 miliard korun ke 14 miliardám korun ročně. A pokud by se kraj snažil k roku 2034 o komplexní dekarbonizaci autobusové dopravy, dostane se až na částku zhruba 16 miliard korun ročně.

Důvody pro zdražení jsou logické, kraj musí financovat i jiné věci než dopravu. A od státu zatím víc peněz například z rozpočtového určení daní nedostane.

Co je naprosto logické a obhajitelné ekonomicky, z pohledu kraje ovšem neznamená, že skutečně dává smysl v dopravní obslužnosti.

Už teď trpí Praha tím, že do ní zajíždí přes 300 000 aut denně kvůli nedostatečné dopravní obslužnosti ze Středočeského kraje. Odstavná parkoviště v místech, kde navazuje městská doprava, jsou i po mnoha letech stále jen v hlavách a vzletných slovech pražských zastupitelů, nikoliv realitou.

Vedle přecpaných příjezdových komunikací, které každé ráno hlásí dopravní kolaps, jsou přecpané okraje města, kde se nedá zaparkovat a kde má policie každodenní žně při výběru pokut za mizerné parkování. Což ovšem není chybou řidičů, ale absencí dopravní politiky hlavního města.

Zádrhel s metrem

Zadrhává se i rozvoj veřejné dopravy. Termín dokončení dlouho očekávaného metra D se z roku 2029 posouvá až k roku 2036 a s ohledem na to, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) definitivně zrušil výběr vítěze tendru na dostavbu, se tento termín může dále odsouvat.

Rozvoj autobusové dopravy a návrat trolejbusů nejsou kroky ke zlepšení.

Vedle toho v Praze prudce roste počet aut. Důvod je jednoduchý, v okrajových částech města veřejná doprava zůstává na hranici únosnosti a v případě nočních či víkendových spojů i daleko za ní. Vlastnictví auta je zde podobnou nutností jako mimo město.

V centrálních částech, kde z hlediska dopravy nedává smysl vlastní auto, zůstává parkování extrémně levné. Není tak důvod se jej zbavit. Navíc nesmyslně nastavený systém parkovacích zón vede k tomu, že člověk auto nechává stát a vyjíždí maximálně na víkend.

Neustálé hádky

Hlavní město se zacyklilo při rozvoji dopravní obslužnosti. Neustálé hádky ve vedení města, zda podpořit automobilovou, cyklo či veřejnou dopravu, vede k tomu, že skutečně dobře nefunguje ani jedno. Ani oslavovaná veřejná doprava, kde se fakticky dá spolehnout především na metro. A to není všude.

Do budoucna se mluví o zdražení dopravy, o zvýšení ceny parkovného. Dohoda, co podpořit, neexistuje. Praxe ze zahraničí je jasná: podpora veřejné dopravy, omezení soukromých aut. Část z nich – až 40 procent jízd – mohou nahradit takzvané sdílené vozy. Hlavní město ovšem s jejich podporou do budoucna váhá.

Zdražení veřejné dopravy ve Středočeském kraji celkovou situaci rozhodně nevylepší. A není to vinou vedení kraje, které se jen snaží dohnat ekonomickou realitu.

Doprava je komplexní záležitost, kde hlavní město zaspalo v mnoha aspektech. Důsledky jsou vidět nejen na přecpaných komunikacích všeho druhu. Mimo jiné je nedostatečná dopravní inrastruktura jedním z důvodů, proč se nestaví tam, kde je poptávka po bytech a proč také jejich cena extrémně roste.

Větší spolupráce, víc odstavných parkovišť, rychlejší rozvoj skutečně velkokapacitních prostředků, podpora všech druhů dopravy, to vše potřebuje moderní město i jeho okolí. A to vše tady stále chybí.

Autorka je komentátorka Hospodářských novin