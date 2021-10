Držte si klobouky, ČNB sahá po záchranné brzdě

Hospodářský svět se mění takovou rychlostí, jakou si ani dobrodružní ekonomové nedokázali před pár týdny představit. Běžný občan to pozná nejspíše v supermarketu, kde nechává za stejný nákup podezřele víc peněz, než na konci léta. Doslova šokován cenami za materiál může být ten, kdo se právě teď rozhodl opravovat svůj byt nebo dům. Komentář Praha 7:36 27. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hospodářský svět se rychle mění (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Takřka paniku dnes rozsévají zprávy o zdražování energií, jak svědčí naštěstí nesmyslné výkřiky, že plyn či elektřina budou dvakrát nebo třikrát dražší.

Růst cen či inflace jsou v každém případě tak prudké, že se členové bankovní rady České národní banky už ani v nejmenším neostýchají ohlašovat, že na svém příštím zasedání zvýší úrokové sazby o tři čtvrtě procentního bodu. To je krok, ke kterému centrální banka v tomto století ještě nepřistoupila, poprvé až koncem letošního září, kdy tím šokovala veškerou ekonomickou veřejnost.

Příští týden se tedy centrální bankéři chystají stejný nebo velmi podobný krok opakovat – a v této chvíli už všichni experti a analytici dávají prostým pokrčením ramen najevo, že se při šestiprocentní inflaci stejně nic jiného nedá dělat.

Omezit spotřebu, neutrácet ani na Vánoce

Nejen česká, ale i světová ekonomika se totiž najednou dostaly do pasti. Země i jednotlivé podniky začaly nečekaně rychle dohánět výpadky výroby způsobené uzávěrou celých odvětví během pandemie. Potíž je v tom, že mnohem hůře to jde s obnovou globálních obchodních řetězců. Do některých výrobků včetně automobilů najednou chybějí díly. Subdodavatelé je prostě nevyrábějí tak rychle, jak žádají fabriky, které chtějí uspokojit nedočkavé zákazníky.

Čínské a americké přístavy nedokážou překládat zboží, kterého je najednou víc, než bývalo zvykem. Dalo se sice počítat s tím, že lidé začnou po odchodu pandemie opět víc cestovat a spotřebují víc benzínu, ovšem producenti ropy se na to z nějakého důvodu nepřipravili.

Jednou větou, globalizace nefunguje, anebo funguje mnohem hůře, než jsme si zvykli. Projevuje se to vysokými cenami, podstatnější je však zkušenost, že se nedaří vyrábět, případně dostat zboží včas k zákazníkovi. To je ovšem vážné varování, že se může opakovat dlouhá krize, jakou zažily Spojené státy v 70. letech minulého století.

V této chvíli nezbývá než proces oživení po pandemii zpomalit, doporučuje ohlášeným zvýšením úrokových sazeb Česká národní banka. Na úrovni rodinného rozpočtu to znamená omezit spotřebu, tedy neutrácet zbytečně ani na Vánoce.

V základě těchto kroků je snaha poskytnout výrobcům a dopravcům čas, aby systém mezinárodního obchodu znovu a s rozmyslem rozjeli do obvyklých obrátek. Optimisté tvrdí, že už v únoru bude většina obchodních cest zprovozněna, energetické zdroje uspokojí poptávku a ceny nadále porostou civilizovaným tempem.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy.