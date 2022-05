Fórum v Davosu – jak zastavit ceny energií

Nové ceníky společnosti ČEZ vzbudily nefalšovanou paniku mezi těmi domácnostmi, kterým dobíhají fixované smlouvy na elektřinu. Není divu, hrozí jim totiž, že budou platit dvojnásobek ceny, kterou platily před rokem. Tím se ovšem na příkladu ukazuje, co může při dodávkách elektrického proudu a plynu nečekaně potkat každého. Komentář Praha 16:26 29. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Foto: Markus Schreiber | Zdroj: ČTK / AP

Panika domácností tak dává nahlédnout do myšlenkového rozpoložení elit ovládajících světovou politiku i ekonomiku, které se právě sešly na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Svou frustraci dávají ve zkratce najevo předpovědí, že vysoké ceny energií svrhnou v druhé polovině roku do recese celou světovou ekonomiku. Z pohledu domácností by to znamenalo další ránu, protože kromě epochální drahoty by se začala šířit nezaměstnanost, a to už je lepší si nepředstavovat, k jakým důsledkům pro jednotlivce by to vedlo.

Za škarohlída byl v Davosu také vicekancléř Německa Robert Habeck, na rozdíl od většiny skeptiků však přišel s nápadem na řešení. Svět a domácnosti tím před novou hospodářskou krizí a energetickou drahotou ještě nezachránil, v každém případě pronesl na švýcarské konferenci dosud nejsilnější výrok.

Cesta k řešení

Habeck tedy na Světovém ekonomickém fóru vyzval k založení kartelu průmyslových zemí, které by určily maximální cenu, za kterou jsou ochotny nakupovat ropu. Dává to smysl, právě ceny ropy se za poslední půlrok zvýšily ze 70 dolarů na 110 dolarů za barel, a ceny všech ostatních energií se jim přizpůsobují.

Vydělávají na tom všechny těžařské firmy, jejichž obrat se podle odhadu Mezinárodní energetické agentury zvýšil od počátku krize dvaapůlkrát. Sotva by jim tedy mohla uškodit dočasná cenová regulace, míní vicekancléř Habeck. Průmyslové země by pak využily získaného času, aby našly řešení a zbavily se nepříjemné závislosti na současném energetickém modelu.

Německo zatím nezískalo pro svůj návrh dost spojenců, přesto ukázalo cestu k řešení. V energetické oblasti svět čelí selhání trhu, které na své kůži pociťují všichni a nejvíc ti bezbranní, proto je na čase uvažovat o regulaci ze strany státu. Zásahy do svobodného tržního prostoru jsou vždy nepopulární, někdy však nastane čas o nich přemýšlet. Například ve chvíli, když vysoké zisky některých zemí a ztráty většiny ostatních zpochybňují samotnou myšlenku globalizace.

Svět nemusí s německým vicekancléřem souhlasit, musel ho však vyslechnout a jeho slova se budou i napříště objevovat v ekonomických debatách. A pokud se opravdu ceny energií udrží na dosavadní úrovni, pak bude k dispozici řešení, které stačí jenom použít. Vlastně to může uklidnit i české domácnosti, které se obávají, že ceny elektřiny a plynu můžou růst donekonečna.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy