Putin zahájil trolling Zelenského. Ten je ale zběhlejší

Po zvolení nového ukrajinského prezidenta přicházely do Kyjeva gratulace z různých zemí světa. Nikoli však z Ruska. Vladimir Putin se nechal slyšet, že Volodymyru Zelenskému ke zvolení popřeje, až uvidí, co je to za politika a jaké jsou jeho skutky.

Komentář Kyjev / Moskva 11:05 4. května 2019