Zeman neříká Babišovi celou pravdu o pohodlném vládnutí

Jeho hnutí ANO má po volbách ve sněmovně dokonce o čtyři křesla více. Současný prezident však očekávanému premiérovi neříká celou pravdu.

Zemanův jednobarevný a formálně menšinový kabinet se v dolní parlamentní komoře opíral o většinovou podporu 137 zákonodárců. Zajistila mu ji existence opoziční smlouvy. Z jejího znění vyplývalo, že vládě sociální demokracie nebylo de facto možné vyslovit nedůvěru. Chcete-li, občanští demokraté garantovali, že může v klidu vládnout, byť přitom seděli v opozičních lavicích.

Jednobarevná vláda přesto mohla prosazovat svůj program poněkud komplikovaně. Týkalo se to například přijímání zákonů, včetně toho o státním rozpočtu.

Pokud se hlasování ve sněmovně účastnilo více než 147 poslanců, musel Zemanův kabinet pravidelně hledat podporu u ostatních stran zastoupených ve sněmovně. Nešlo tudíž o vládnutí až tak pohodlné.

Vyžadovalo opakované shánění spojenců a dojednávání kompromisů. Což nabourává Zemanovo tvrzení o tom, že v koaliční vládě nic neprosadíte, protože musíte vyjít vstříc koaličním partnerům a ze svých požadavků slevit.

Dobrá pověst k nezaplacení

Zkrátka takzvaná jednobarevná vláda dané straně může zaručit prosazení vlastního programu bez ohledu na ostatní pouze v jednom případě. Musí se opírat minimálně o 101 poslanců. K tomuto počtu má po volbách hnutí ANO poměrně daleko. Jen těžko se k této metě dobere tím, že by do svých řad přilákalo několik desítek takzvaných přeběhlíků z jiných sněmovních subjektů.

Babišův kabinet tvořený z lidí nominovaných do ministerských křesel pouze hnutím ANO by tak byl vládou menšinovou. Pokud by si nezajistila nějakou formu podpory od zbytku sněmovny, nemohla by řádně fungovat.

Pokoušela-li by se o to dlouhou dobu v demisi, bylo by to v příkrém rozporu s ústavním pořádkem této země. Na tom by neměl Andrej Babiš svoje vládnutí založit. Posílilo by to obavy z toho, že se pokusí postupně omezit demokracii v zemi. Vzhledem k tomu, že je Babiš tvrdý obchodník, ví, že dobrá pověst je k nezaplacení.

Proto jednobarevná menšinová vláda může spíše než k prosazení programu ANO přispět k vytvoření atmosféry, ve které by se mohl dostat k vládnutí na základě důvěry získané ve sněmovně.

Andrej Babiš se tak patrně po prvním neúspěšném pokusu s menšinovou vládou pokusí sestavit většinový kabinet pod vedením ANO. Přece jenom 78 poslanců na stabilní vládnutí nemůže stačit.