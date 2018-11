Využil tak první příležitosti ve funkci, aby na zmiňovaný problém veřejně upozornil. Nepotěšil tím prezidenta Miloše Zemana. Ten se sice se svým čínským protějškem potkává opakovaně, o lidských právech se však raději nezmiňuje.

Petr Hartman: Prezident Zeman pomáhá Číně, co mu síly stačí

V následujících měsících se názorně ukáže, jaký přístup bude mít navrch. Dá se očekávat, že ten Zemanův. Česko-čínské přátelství si nenechá narušovat. Bude-li se o to snažit osamoceně Petříček, nebude se muset český prezident příliš snažit.

Do větších problémů by ho mohla dostat změna postoje vlády. To kdyby směrem k Číně uplatňovala poněkud jiný přístup než Zeman. Otázku lidských práv by začala více zdůrazňovat. Zároveň by nebyla tolik vstřícná k ekonomické strategii této komunistické velmoci.

Tu lze stručně popsat jako snahu co nejvíce vyvážet a svůj domácí trh naopak maximálně chránit. Je to chování racionální, stejně jako snaha jiných zemí se této taktice bránit. Výsledkem sporu pak může být obchodní válka. Tu Čína už svým způsobem částečně vede s USA.

Posilování čínského vlivu v Česku a tajné služby

Měla by to být výstraha pro rozvíjení ekonomických vztahů Česka s Čínou. Ostatně výrazná nerovnováha ve vzájemném obchodu ve prospěch komunistické velmoci a reálně malá výše čínských investic v Česku mohou před přílišnou vstřícností varovat.

Strategii široce otevřené náruči Číně nelze považovat za projev ekonomické diplomacie, ale spíše za pokus o ekonomickou sebevraždu. K ní je zatím daleko. Stejně jako k možnosti odstranit porušování lidských práv v Číně.

Bylo by naivní očekávat, že by Česká republika mohla v této oblasti něco zásadního změnit. Přesto čínští představitelé neradi poslouchají výtky týkající se lidských práv. Jejich sluchu více lahodí slova o tom, jak se od nich učit stabilizovat společnost. Proto se Miloš Zeman může opakovaně setkávat s čínským prezidentem.

Nejde přitom pouze o dopředu zaručená pochvalná slova na adresu komunistické velmoci. Ve hře je posilování čínského vlivu v Česku a jeho využití při prosazování čínských zájmů v Evropské unii.

Bezpečnostní informační služba na to ve svých výročních zprávách upozorňuje. Konkrétně varuje před snahou Číny prostřednictvím ekonomiky upevňovat svoji pozici v Česku. Podle BIS tak lidé pracující pro čínské tajné služby nevyužívají pouze diplomatické krytí, ale působí v Česku rovněž jako podnikatelé.

Nelze se proto divit tomu, že čínský prezident si přeje, aby Zemanovo působení na Hradě nadále pomáhalo rozvíjení vzájemných vztahů. Český prezident se o to snaží, co mu síly stačí. Nelze však jednoznačně tvrdit, že tím prospívá České republice.