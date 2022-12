Zeman dál zahřívá své kukaččí vejce pro Ústavní soud

Hodlá skutečně Miloš Zeman před březnovým koncem svého mandátu jmenovat s půlročním předstihem nového předsedu Ústavního soudu po Pavlu Rychetském? Po prezidentově vyjádření v televizi Prima to už vypadá, že Zeman svůj absurdní plán, jak tuhle pravomoc vyfouknout nové hlavě státu, myslí opravdu vážně. Komentář Praha 6:29 22. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman | Foto: Jakub Poláček | Zdroj: CNC / Profimedia

Prezident se pokouší ukolébat veřejnost, když tvrdí: „Nemohu být podezříván, že chci z předsedy Ústavního soudu udělat nějakého svého agenta, který po pět nebo deset let bude vyhovovat mým přáním. Budu řadový občan, penzista, a dokonce mě to příliš nebude zajímat.“ Když ale tohle říká zrovna Zeman, je to spíš důvod k nejvyšší ostražitosti.

Proč bychom si měli myslet, že právě on svým odchodem do důchodu ze dne na den poztrácí své autoritářské instinkty, které ho hnaly k soustavnému podkopávání pilířů demokratického vládnutí?

A že odhodí svou averzi k Ústavnímu soudu, který již několikrát spolehlivě zafungoval jako poslední pojistka demokracie a právního státu? Třeba když v roce 2000 odmítl novelu volebního zákona, pomocí níž chtěli Miloš Zeman a Václav Klaus spjatí mocenským kartelem odrovnat menší politické strany.

Ovládnutí Hradu Andrejem Babišem?

Prezident Zeman ale není zaslepen pomstychtivostí natolik, aby si neuvědomoval, že jakýkoliv jím jmenovaný nástupce Pavla Rychetského nemá šanci stanout v čele Ústavního soudu, pokud na Hradě usedne některý z prezidentských kandidátů oddaných demokracii. Něco jiného ale bude, jestli se prezidentem stane Zemanem vehementně podporovaný oligarcha Babiš.

Také on má své nevyřízené účty s Ústavním soudem, jenž krátce před minulými sněmovními volbami zrušil ve volebním zákoně přepočet na mandáty, výhodný pro dominantní hnutí ANO. Což jeho předseda dodnes líčí jako Rychetským dlouho připravovaný podvod na voličích, jímž nakonec ústavní soudci připravili Andreje Babiše o křeslo premiéra.

Nový prezident přitom bude mít v rukou zásadní obměnu Ústavního soudu. Už v příštím roce bude moci jmenováním sedmi nových soudců podstatně ovlivnit podobu a další směřování konstitučního tribunálu.

Miloš Zeman se zjevně kochá představou, že přes jím dosazeného předsedu Ústavního soudu bude moci vděčnému prezidentu Babišovi podsouvat nominanty, kteří zrovna nebudou vzorem zásadových ochránců práva a spravedlnosti.

Jistě, prezidentovy návrhy na ústavní soudce schvaluje Senát. Co když to ale prezident předkládáním pochybných, pro horní komoru opakovaně nepřijatelných kandidátů přivede do situace, kdy počet ústavních soudců klesne pod deset a plénum nebude usnášeníschopné? Paralyzovaný Ústavní soud – to je představa, která může hřát u srdce kdejakého autoritáře a odpůrce demokracie.

A Miloš Zeman nás svými úvahami o tom, že svému nástupci zanechá kukaččí vejce v podobě předvařeného šéfa Ústavního soudu, zároveň nechtěně varuje před ohrožením největším: Před ovládnutím Hradu Andrejem Babišem, který chová k Ústavnímu soudu stejně bytostný odpor jako končící prezident. A tomuhle bezděčnému sdělení Miloše Zemana stojí za to naslouchat.

