Zemanova lidská práva

Kritiky na úterní vystoupení prezidenta Miloše Zemana v Parlamentním shromáždění Rady Evropy a na jeho flagrantní popření oficiální české zahraniční politiky zaznělo v českém veřejném prostoru dost. Ve hřmotu odsouzení prezidentových výroků o „hotové věci" s ruskou anexí Krymu a jeho výměně za ropu či plyn ale zaniklo to, co prezident neřekl, anebo zmínil jen letmo. A o čem měl mluvit především. Komentář Praha 7:15 12. října 2017

Na úvod trochu osvěty. Rada Evropy nemá s Evropskou unií nic dočinění. Vyjma toho, že jsou v ní všechny členské země unie. Sdružuje celkem 47 evropských států a jejím hlavním posláním je dohled nad dodržováním lidských práv a svobod a jejich podpora.

Neřeší tudíž ekonomické sankce proti Rusku ani jiné zemi. O to méně má co mluvit do jejich rušení. Ústřední a vlastně jediné téma, se kterým prezident Zeman do Štrasburku přijel, tak na půdu Rady Evropy vůbec nepatří.

Ale budiž. Hlava státu, navíc předsednické země rady, si může téma pro své vystoupení zvolit, jaké uzná za vhodné. Ukrajinský prezident Petro Porošenko přesně o 24 hodin později na stejném místě jako Miloš Zeman také mluvil hodně o Rusku a také hodně jednostranně.

Na rozdíl od snah českého prezidenta o evropský appeasement s Moskvou ji ale jeho ukrajinský kolega obvinil ze všech myslitelných zločinů vůči jeho zemi. Důvod je pochopitelný – ruská anexe Krymu a vojenská agrese a podpora separatistů na Donbasu.

Jenže Porošenko neustále zdůrazňoval i lidskoprávní rozměr konfliktu na Ukrajině. V projevu českého prezidenta lidská práva, někdejší deviza české zahraniční politiky a Hradu, vůbec nezazněla. Vyjádřil se k nim až v momentě, kdy ho k tomu vyzval jeden z přítomných poslanců dotazem na Václava Havla.

Jeho jméno nese evropská cena za lidská práva, jejíhož pátého držitele vyhlásilo Parlamentní shromáždění o den dříve. Ve foyer budovy je prvnímu českému prezidentovi věnována i výstava. Mimochodem, Miloš Zeman kolem ní při příjezdu prošel, aniž by o fotografie s jedním ze svých předchůdců okem zavadil. V ten moment se víc soustředil na výhrůžky kameramanovi České televize.

V odpovědi na poslancovu otázku označil současný prezident Václava Havla za významnou osobnost a symbol morální politiky. Neopomněl však dodat, že ta ve srovnání s realpolitikou většinou prohrává.

„Hluboko ve svém srdci ale věřím, že i když já sám podporuji ekonomické zájmy, vím, že bez ochrany lidských práv je jakýkoli obchod jen krátkodobou záležitostí,“ dodal Miloš Zeman.

Politika lidských práv je tak v podání nynějšího prezidenta dobrá hlavně k uzavírání kontraktů. V jeho realpolitice si ke škodě České republiky většinou vystačí i bez ní.

