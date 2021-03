Psal se rok 2017. Specialisté ústavu chovu koz a ovcí v jihoruském městě Stavropol hlásili úspěch v odvětví IT. Microsoft předává vaše údaje bůhvíkomu, třeba tajným službám USA, vysvětlili svému vedení. My vyvineme vlastenecký operační systém a bude se jmenovat Ivan OS. Komentář Praha 19:14 13. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociální sítě v Rusku | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Prý je jméno Ivan ve světě známé a spojuje se s Ruskem. Byl to dokonale vlastenecký nápad. Autoři dostali od vedení pětiletou lhůtu pro vynalézání a hmotné zabezpečení ve výši 40 milionů rublů.

Alexandr Mitrofanov: Ukončete výstup a nástup, země se zavírá, dá se říct o Rusku

Nakonec byl operační systém slavnostně odhalen jako ruský vítěz nad cizáckými Windows. Ukázalo se sice, že šlo o jednu z distribucí operačního systému Linux, ale to nikomu příliš nevadilo. Vedení se také nemuselo vyznat v tom, že Linux je na rozdíl od Windows zdarma. Důležité bylo, že mohlo nahlásit podíl na kampani náhrad za západní produkty, kterou zahájil prezident Vladimir Putin.

Tuto historiku jsem připomněl proto, že ruské ministerstvo školství a ministerstvo digitálního rozvoje připravují zákaz softwaru zahraničního původu na školách. Má začít platit letos v prosinci. Microsoft je Bill Gates a Bill Gates je čipování, to přece ví každý ruský úředník. Jenže Ivan OS není až tak čistý Rus. Kdo je autorem Linuxu? Linus Torvalds. Je to Rus? Kdepak. Člen NATO to je.

Rejdy zlotřilých Američanů

Nevadí, něco se určitě vymyslí. Státní duma mezitím schválila pokuty za neprovedení rusifikace komunikačních zařízení v osobním držení.

Vláda již vydala seznam 23 položek popisujících ruské programy a aplikace, které počínaje 1. dubnem tohoto roku musí povinně mít každý počítač, mobil a chytrá televize. A když tam nebudou, zaplatí soukromé osoby státu pokutu až 50 tisíc rublů a právnické osoby až 200 tisíc rublů. Pak tam ty programy a aplikace musí stejně nainstalovat.

Toto všechno je součástí kampaně, která musí zajistit co největší izolaci Ruska od světa. V končícím týdnu došlo k zatím největší akci v rámci této kampaně, kdy cenzurní úřad Roskomnadzor zaútočil na sociální síť Twitter, prohlásil ji za hrozbu a omezil rychlost načítání jejích grafických prvků na mobilech o 100 procent a na počítačích o 50 procent. S tím, že nevyloučil úplný zákaz Twitteru, ale také Facebooku, Instagramu a dalších sociálních médií na území Ruska v případě, že se nepodřídí ruským požadavkům.

Že zároveň spadly weby Kremlu, vlády a samotného Roskomnadzoru, vysvětlilo vedení rejdy zlotřilých Američanů, kteří se prý mstili za Twitter.

Putinův režim je ve fázi tvrdého utahování šroubů a omezování svobod občanů. Internet je jedinou oblastí, kterou zatím nemá pod kontrolou. Kde se mluví o Alexeji Navalném, který má být zapomenut v lágru? Především na internetu.

K dnešnímu Rusku se hodí parafráze známého hlášení: Ukončete výstup a nástup, země se zavírá.

Autor je komentátor serveru novinky.cz