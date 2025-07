Zemi čekají nejen volby, ale zřejmě také rozpočtové provizorium

Návrh rozpočtu na rok 2026 drží přes léto vláda Petra Fialy (ODS) v tajnosti stejně jako vloni, ale je to tak trochu jedno. Na začátku října jsou volby do Sněmovny a noví poslanci rozpočet staré vlády zřejmě neschválí. Do nového roku tedy půjde Česko s rozpočtovým provizoriem, stát bude smět vydávat každý měsíc jen 1/12 rozpočtu roku 2025. Komentář Praha 16:30 28. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do letošních voleb zbývá ještě deset týdnů a překvapení se rozhodně nedají vyloučit. Na fotografii Zbyněk Stanjura z ODS a Alena Schillerová z ANO | Foto: René Volfík/iROZHLAS.cz | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Přesně tak to bylo po říjnových volbách před čtyřmi lety. Tehdy v roce 2021 vláda Andreje Babiše sice v září schválila návrh rozpočtu na další rok a poslala ho do Sněmovny, jenže poslanci se jím vůbec nezabývali, protože nová většina měla o hospodaření státu jiné představy.

Byť tehdejší ministryně financí Alena Schillerová (ANO) doufala, že nová Sněmovna bude státotvorná a strany se na rozpočtu domluví. Ani náhodou.

Koaliční vláda Petra Fialy vznikla tehdy relativně rychle a poslancům svůj návrh rozpočtu doručila v únoru 2022. Schválený byl na konci března, tedy už po ruské agresi na Ukrajinu.

Zlom v roce 2013

Do letošních voleb zbývá ještě deset týdnů a překvapení se rozhodně nedají vyloučit. Na druhou stranu – podporou suverénního hnutí ANO nehnul vývoj kolem Čapího hnízda Andreje Babiše a koalici Spolu zase příliš nepoškodila ani neuvěřitelná bitocinová aféra.

Starostové, SPD Tomia Okamury s partnery a Piráti se zřejmě do Sněmovny dostanou, takže poměr sil dotvoří už jen úspěch či neúspěch hnutí Stačilo! a Motoristů sobě. Z tohoto aranžmá se ovšem nerýsuje většina, která by byla spokojená s rozpočtem od Zbyňka Stanjury (ODS).

Pro připomenutí: Od roku 1990 byly volby vždy koncem května, v červnu, také proto, aby nová vláda v klidu sestavila a Sněmovna schválila rozpočet na další rok. Změna nastala v roce 2013 – skandál známý jako Kauza Nagyová způsobil to, že volby nebyly podle plánu na jaře 2014, ale předčasně už v říjnu 2013. Od té doby je každý čtvrtý rok s rozpočtem trápení.

Válka na Ukrajině a rozpočet

Na jaře 2022 Fialova vláda ve svém novém rozpočtu především snížila předpokládaný schodek o 100 miliard – na 280 z 376 –, s nímž chtěl hospodařit předchozí kabinet Andreje Babiše.

Ekonomové byli skeptičtí právě s ohledem na vývoj války, uprchlickou krizi a další neočekávané vlivy. Nakonec se rozpočet měnil ještě i v říjnu a schodek byl mnohem vyšší, tedy 360 miliard.

Ani letos se po volbách nedá čekat nějaká širší shoda na podobě státních financí, i když by to bylo velmi žádoucí. Fialova vláda se ani nepokusila dohodnout s hnutím ANO alespoň zásadní parametry, jako je právě schodek, výdaje na obranu, nebo třeba platy státních zaměstnanců.

Rozpočtovému provizóriu se tak stát zřejmě nevyhne, což opět přinese praktické komplikace a nejistotu pro firmy i občany.

Chtělo by to předčasné volby?

Dá se rozpočtové patálii opakující se každé čtyři roky vyhnout? Jistěže. Buď by musel přijít zas pořádný skandál, po němž by byly předčasné volby, ale musel by vypuknout někdy na podzim, v zimě, aby se šlo k urnám pak na jaře.

Anebo se může ústavní většina v příští Sněmovně domluvit a zkrátit své funkční období – netrvalo by do začátku října 2029, ale řekněme jen do konce března. A v červnu by se pak mohly konat volby.

I kdyby se těch několik ušlých platů poslancům proplatilo, byla by to pro stát i jeho občany výhodná investice.

