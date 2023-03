Židovské osady zatěžují bezpečnost Izraele

Izraelská vláda Benjamina Netanjahua se potýká s masovými protesty statisíců vlastních obyvatel proti chystané reformě soudního systému, kterou kritici označují za zásadní ohrožení izraelské demokracie. Mezitím však výrazně roste napětí i na okupovaných územích, kde přibývá krvavých incidentů mezi palestinskými obyvateli a izraelskou armádou a židovskými osadníky. Komentář Tel Aviv 16:32 4. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stoupající kouř po izraelském útoku v Pásmu Gazy. | Foto: Ibraheem Abu Mustafa | Zdroj: Reuters

Ačkoli mediální titulky vytvářejí v Česku dojem, že násilnosti probíhají v Izraeli, naprostá většina se jich odehrává za jeho mezinárodně uznanými hranicemi – na Izraelem okupovaných územích, ať už na západním břehu Jordánu nebo ve Východním Jeruzalémě.

Tam všude operují izraelské ozbrojené složky, ale také tam žijí statisíce židovských osadníků, což jsou většinou občané Izraele, které na okupovaná území přilákala štědrá vládní podpora osadnickému projektu, anebo ideologické přesvědčení, že i tyto oblasti jsou součástí Izraele.

Při lednovém útoku v uprchlickém táboře Džanín Izraelci zabili deset Palestinců, z toho tři civilisty. Cílem razie za pomoci bojových vozidel i buldozerů oficiálně bylo předejít teroristickému útoku.

Jenže už druhý den právě s odkazem na Džanín palestinský terorista zabil sedm Izraelců u synagogy v Neve Ja’akov, což je židovské sídliště ve východní, okupované části Jeruzaléma. Další dva postřelil teprve třináctiletý Palestinec v arabské čtvrti Silván, rovněž ve Východním Jeruzalémě.

Když Izraelci minulou neděli pozabíjeli v Nábulusu jedenáct lidí – ozbrojenců i civilistů – a přes sto dalších zranili, přišel nedělní útok v nedaleké Huwáře, kdy Palestinec zastřelil dva osadníky. A ještě ten večer Židé zorganizovali pogrom na tamní arabské obyvatele. Stovky osadníků zapalovaly domy a auta, bránily v práci hasičům a napadaly izraelské novináře i vojáky, kteří se s prodlevou pokoušeli tomuto řádění bránit.

Premiér Netanjahu opakovaně prohlásil, že by Izraelci neměli brát spravedlnost do vlastních rukou a nechat konat bezpečnostní složky. Jeho ministr financí Becalel Smotrič ale mezitím olajkoval příspěvek, že by Huwára měla shořet, a ve středu upřesnil, že by arabské městečko měla srovnat se zemí izraelská armáda.

A jak takovou bezpečnostní politiku komentuje izraelská opozice? Její vůdce Ja’ir Lapid připomněl: „Netanjahu složil vládu s lidmi, kteří pochodovali za zpěvu Ať shoří vaše vesnice. Teď tedy takoví lidé vesnici zapálili“.

Bývalý ministr obrany Beny Ganc prohlásil: „Čelíme bezpečnostní katastrofě: Část vlády podněcuje teror a Netanjahu nás zatahuje do velmi nebezpečné situace.“

Nelehký cíl

Izrael si každopádně stanovil nelehký cíl – udržet si území obývané třemi miliony Palestinců, od kterých patrně očekává, že se s trvalou okupací a druhořadým postavením smíří. Polední vývoj ale znovu dokládá, že tento plán příliš nefunguje – a to Izrael zabral Západní břehu Jordánu už před 55 lety.

Jen loni Izraelci zabili přes 170 Palestinců, mezi nimi desítky civilistů včetně třiceti dětí. Už tehdy se v Izraeli ozývalo, že Západní břeh je těsně před výbuchem.

Razie skutečně Palestince zjevně nezlomily, a podle průzkumů naopak strmě roste popularita nových guerillových skupin. Proti armádě a osadníkům stále častěji útočí například Džanínská brigáda nebo Lví doupě, tedy frakce, které se cíleně distancují od zavedeních hnutí jako Fatah, Hamás, nebo Islámský džihád. Po nedělních bojích v Nábulusu, kde Lví doupě ztratilo několik bojovníků, oznámila tato skupina, že se jí přihlásilo padesát nových zájemců o členství.

V dlouhodobé perspektivě osadníci doplácejí na to, že jim Izrael umožňuje usazování na nepřátelské půdě a jak je vidět, dost často i v bojové zóně. Židovští civilisté se tak stávají terčem palestinských radikálů a de facto živým štítem v nelítostné ideologické válce.

Pokud totiž v 21. století někomu zní bizarně, když někteří muslimové volají do boje s Koránem v ruce, je nutné si přiznat, že stejně absurdní je, zabírat si cizí území s odkazy na Starý zákon.

Autor je blízkovýchodní analytik z Metropolitní univerzity Praha