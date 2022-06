Prezidentský rébus bude zamotaný až do finále

Kdo z prezidentských adeptů myslí svoji kandidaturu vážně, měl by využít prázdninových měsíců k zevrubnému představení se voličům. Naskakovat do rozjetého rychlíku až někdy na podzim by bylo riskantní. Nepřekvapuje proto rojení, jehož jsme svědky v posledních týdnech.

