Sprinter Gatlin: Moji Ostravané mi rozumějí

Jaký rozdíl oproti mistrovství světa v Londýně, kde atletický svět zažil extrémně nepřátelskou atmosféru na stadionu při finále stovky, ve které navíc podle většiny publika zlo v podobě Justina Gatlina porazilo dobro v podobě loučícího se Bolta.

Podle reakcí lidí na Zlaté tretře v České republice 36letý Američan na „černé listině“ není a už při příchodu na stadion se dočkal hlasitého aplausu. Samozřejmě ne tak bouřlivého, jako když dorazil Usain Bolt, ale to by při pohledu do ne zrovna zaplněných tribun reálně nešlo.

V Ostravě se v posledních letech zkrátka chodilo na Bolta. Letos totiž byla co do výčtu elitních světových atletů Zlatá tretra bohatší než za Jamajčanovy éry, ale aktuální mistři světa, celkem 10 včetně Gatlina, nedokázali přilákat tolik lidí do ochozů. A svou roli určitě sehrálo i chladné, tak trochu podzimní počasí.

Američan se snaží působit jako napravený hříšník a trochu se mu to daří i díky tomu, že je už osm let oficiálně „čistý“. A také na to poukazoval manažer Zlaté tretry Alfons Juck, když mluvil o tom, proč v Ostravě poběží tak kontroverzní postava, o které i šéf světové atletiky Sebastian Coe mluví negativně.

I před zraky Coea ale Gatlin v Ostravě v chladu a mírném protivětru vyhrál ve svém letošním maximu a ještě na ploše mluvil o tom, že se možná s ostravským publikem za rok uvidí znovu.

Pak se trpělivě podepisoval a fotil s fanoušky, kteří buď nevěděli, že měl dva dopingové problémy nebo už mu odpustili. Něco podobného je ale na britských ostrovech po loňském šampionátu nereálné.