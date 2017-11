Zlato pro Plzeň za zlaté a prašivé

Pouhých 51 diváků na zápasu, inzultace rozhodčího, hattrick za osm minut, oslava gólu stažením trenýrek nebo hráč močící před tribunou během utkání. To všechno už fotbalová liga v Česku zažila. Ale aby bylo o titulu rozhodnuto ještě před polovinou sezóny, to tu ještě nebylo. Až letos. Komentář Praha 14:30 6. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci FC Viktoria Plzeň | Zdroj: ČTK

Zvlášť v tomto ligovém ročníku to asi nečekal nikdo, a tím spíš, že půjde o Plzeň. Vždyť zatímco do Prahy přilétaly zahraniční hvězdy jako Danny, Altintop, Mavuba, Janko, Ben Chaim a později i Stoch, na západě Čech si vystačili až na navrátilce Koláře s pár hráči bez valných mezinárodních zkušeností.

Kouč Viktorie Pavel Vrba se inspiroval dávnou úspěšnou metodou trenéra bronzové reprezentace z Eura 2004 a svého někdejšího poradce u národního týmu Karla Brücknera. Ten rád pracovával s úzkou skupinkou hráčů, kterým prý přezdíval „zlatí“, zatímco těm ostatním „prašiví“.

Pětici hráčů nasadil Vrba do všech třinácti ligových utkání, dalších šest fotbalistů se dostalo aspoň na cifru 10 a Limberský zůstal na devíti jen vinou zranění.

To máme dohromady dvanáctku „zlatých“. Z nich jen Hájka s Kopicem nezažil Vrba při svém předchozím plzeňském angažmá.

Některým sice za tu dobu ubyla rychlost, ale kromě šedin jim přibyly zkušenosti, teď i motivace ukázat, že nejsou horší než zahraniční fotbalisté s pestrým životopisem, a především sehranost.

„Oni si víc rozumí, nám tyhle věci chybí. Přišlo hodně nových hráčů, je potřeba si na sebe zvyknout, ale každý zápas je jiná sestava a to je pak složité,“ uznal po nedělní porážce v Plzni i slávistický špílmachr Josef Hušbauer.

„Má to vliv na naši hru, že to není ideální. Když mluvím za sebe, tak bych byl radši, kdybych věděl, že zprava a zleva hraje tři čtyři zápasy vždycky někdo, a vím přesně, co od nich čekat. Ale když každý zápas tam hraje někdo jiný a každý hráč má jiné návyky, je to takové složitější,“ doplnil.

Sázka na skoro neměnnou sestavu má samozřejmě i úskalí v podobě únavy a možných zranění, ale ta se paradoxně klíčovým hráčům Viktorie více méně vyhýbají, pomineme-li Limberského zlomeninu, kterou mu v souboji způsobil protihráč. Naopak Slavii na několik duelů vypadly opory jako Deli, Ngadeu nebo Danny.

Plzni samozřejmě v některých utkáních pomohlo trochu i štěstí. Ovšem způsob, jakým „s klackem zdolává sešívaný a rudý tank“ (jak taktiku boje chudšího západočeského klubu s těmi bohatšími pražskými nazval generální manažer Viktorie Adolf Šádek), je nehledě na to obdivuhodný.

Stálo by za to ho zapsat do příruček, jak vést a trénovat fotbalový klub. Možná i do těch vojenských.