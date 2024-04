Už už to vypadalo, že se na trhy na delší dobu vrátil optimismus, že nižší úrokové sazby podpoří globální ekonomiku a do světa se vrátí chuť riskovat. A zase ne, aspoň tedy aktuálně to tak nevypadá. Stratégové velkých fondů a centrálních bank i bohatí lidé evidentně přisuzují současnému konfliktu na Blízkém východě a souvisejícímu prohloubení geopolitického napětí velkou váhu. Komentář Praha 6:29 18. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Symbolem bohatství jsou zlaté cihly | Zdroj: Shutterstock

Cena zlata během uplynulých dvou měsíců prudce vzrostla a dostala se k hranici 2400 dolarů za troyskou unci, tedy necelou třetinu kilogramu. Lidé i instituce hledají bezpečný přístav, říkají analytici.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tereza Zavadilová: Zlato už zase září, uprostřed nejistot

Zlato teď skokově vzrostlo poté, co se rozhořel konflikt Izraele s Íránem. Světová média se plní obavami z hrozby větší války v regionu i mimo něj a z dalších komplikací v už tak narušených geopolitických vazbách.

Není to jediné ohnisko politických potíží, které žene lidi do zlata. Kromě konfliktu v Izraeli se vleče i válka na Ukrajině a řešení je v nedohlednu, přičemž další finanční podpora napadené země v zahraničí často naráží na domácí kritiku.

Zejména v USA, kde se čekají prezidentské volby a neví se, jak se k celé věci postaví nový kabinet, zvláště pokud by vyhrál favorizovaný Donald Trump.

Ten střílí protichůdné výroky na všechny strany, takže nikdo moc neví, co od něj případně čekat. Uklidnění situace těžko.

Investice do zlata jako regrese

Nějak to neklape ani na makroekonomické frontě. Bidenova vláda pomáhala ekonomice štědrými stimuly a teď za to platí obřím státním dluhem a také inflací, která neklesá, protože se ekonomika poněkud přehřívá.

Lidé nerozumí investování. Peníze mají v bance nebo se řídí heslem ‚do ničeho se nepouštět‘ Číst článek

Čekalo se, že Fed už před létem sníží sazby, teď to vypadá, že ne dřív než v září, a padají dokonce úvahy i o zvýšení sazeb, aby centrální banka inflaci a ekonomiku trochu zchladila.

Významné investiční banky ve světle toho všeho čekají, že aktuální prudké zdražení zlata není jen výkřik do tmy. Goldman Sachs čeká růst ceny na 2700 dolarú ještě letos a Citibank na 3 tisíce dolarů v horizontu šesti až 18 měsíců.

Na druhou stranu ale zlato si nějaký růst už zasloužilo. Během inflace se totiž jako pověstný uchovatel hodnoty vůbec nepředvedlo.

Kdo by koupil zlato v únoru roku 2021, až do letošního února by nevydělal skoro nic, protože se cena nehnula. Domácnosti na celém světě ale mezitím kvůli inflaci zchudly o desítky procent. Spořicí účet v bance udělal mnohem lepší službu než drahý kov.

Fyzické zlato funguje jako platidlo skoro celou historii lidstva, do 70. let byly běžné bankovky kryté zlatem.

Ekonomka Švihlíková: Zlato je bezpečný přístav. Růstu jeho ceny nahrává inflace i geopolitická nejistota Číst článek

Instrument pro ukládání peněz to ale už dávno moc dobrý není, nenese úrok, nevyplácí dividendy a nejde ho obratem a beze ztráty prodat.

Inovace vznikají, když se peníze násobí a točí, ne když leží někde v kovu. Psychologicky zlato jako jistota fungovat může, ale jako investice je to spíše regrese.

Podobně jako je regresí válka namísto diplomatického, nekrvavého řešení sporů.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz