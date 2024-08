Zlomový rozsudek v boji s terorismem. Nejznámější britský islamista dostal doživotí

Nejznámější britský islamista Anjem Choudary nesmí opustit vězení dřív než za 28 let. To mu bude 85 let. Soudce královského soudu ve Woolwichi to vysvětlil tak, že islámský radikální klerik je nebezpečný pro mírové soužití ve společnosti. Nejen britské.

