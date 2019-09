Chybná redukce změny klimatu na Gretu Thunbergovou

Vášnivá řeč mladé švédské aktivistky Grety Thunbergové vyvolala vášnivé reakce. Ve světě i na české politické scéně. Je to klasický výraz zjednodušení složitého problému, což lidem umožňuje vybrat si jednoduše stranu. K řešení samotné podstaty to ale vůbec nepřispívá. Je to podobné, jako když Miloš Jakeš před 30 lety vykládal dělníkům, že demonstrující studenti v ulicích jsou děti, které nemají dospělým říkat, co mají dělat.

New York 6:29 26. září 2019