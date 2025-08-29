Změní se po volbách režim?
Letošní připomínka okupace Československa (některými) vojsky Varšavské smlouvy měla výrazné předvolební podtóny. Jakýkoliv politik se k 57. výročí národního ponížení vyjádřil, mluvil o dnešku. Nelze ve třetím roce ruské agrese na Ukrajině nespojovat obě dějinotvorné události. Nalomená páteř ovlivnila 20, možná 55 let formování občanské společnosti v Česku a na Slovensku.
Schopnost přizpůsobit se nemilovaným vůdcům a diktátu Moskvy byla určujícím prvkem normalizace. Putinova „speciální vojenská operace“ – neboli přepadení sousedního státu – je svého druhu lakmusovým papírkem. Postoje občanů a jejich politických reprezentantů ukazují, nakolik dávají přednost zasmrádlému teplíčku před utažením opasků kvůli pomoci bránící se zemi.
Představitelům vládní koalice a Pirátů, kteří stojí jednoznačně na straně Kyjeva, se pohříchu nepodařilo veřejnost přesvědčit, že zastavení Vladimira Putina je jedinou zárukou naší bezpečnosti. Lidé příliš nevěří tomu, že novodobé ruské imperiální choutky sahají daleko za Užhorod.
Kdo by držel Babiše u moci?
Přitom řeči o nejednoznačné příčině války, ukrajinském odmítání dohody nebo české neutralitě jsou jen ozvěnou kremelské propagandy. Šíří je hlavně představitelé SPD a Stačilo!
Ti také volají po referendu o vystoupení z Evropské unie a Severoatlantické aliance. Na tento požadavek odmítavě reagoval prezident Petr Pavel, kategorické „ne“ také připojili Alena Schillerová a Karel Havlíček z ANO (oba kandidují ve sněmovních volbách).
Exprezident Miloš Zeman rovnou nabízí opoziční smlouvu číslo 2. Kdo by v takovém případě držel Andreje Babiše (ANO, kandiduje ve sněmovních volbách) v premiérském křesle?
Například dvojka pražské kandidátky Stačilo! Petra Prokšanová, která na svém facebookovém profilu napsala: „Je nesmysl chtít záplatovat současný nefunkční režim. Musíme opravdu vážně diskutovat o systémové změně. My, komunisté, nechceme větší drobky koláče ze stolu mocných. Chceme celou pekárnu.“
Agrofert v ohrožení
A předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik okomentoval 21. srpen a následných 20 let v Parlamentních listech slovy: „Jezeďáčtí elektrikáři si na vesnicích stavěli takové hrady, že před tím bledly závistí i prvorepublikové doktorské vily.“
Na adresu sovětské armády řekl: „Vojska odešla bez jediného výstřelu a všechno tady nechala.“ Podle něj byla okupace výjimečná v tom, že se obešla bez bombardování, komand smrti i bez masových poprav.
Nedodal už, že také bez svobody projevu a dalších atributů demokratického právního uspořádání. Pokud se Andrej Babiš bude opírat o lidi, kteří shánějí hlasy podobnými výroky, volají po změně systému a opěvují gulášovou normalizační éru, jen by potvrdil, že i on vděčí této době za svoji kariéru.
Neměl by pak být překvapen, až zdivočelé komunistické komando zaklepe na dveře Agrofertu a vytasí se se znárodňovacím dekretem.
Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku
