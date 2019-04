S čím Babiš a Válková nic nenadělají

V prvých letech po zavedení funkce vládního zmocněnce pro lidská práva do ní byli jmenováni lidé s osobní zkušeností s porušováním lidských práv totalitním režimem. Zasedne nyní v tomto křesle Helena Válková (ANO), známá jako bývalá ministryně spravedlnosti? Komentář Praha 6:29 28. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO), nyní žena, o níž se uvažuje jako o vládní zmocněnkyni pro lidská práva. | Foto: Filip Jandourek

Petr Uhl, Svatopluk Karásek, Jan Litomiský, samí vězni svědomí. Anebo člověk, který se lidskými právy zabýval a dosud zabývá profesionálně jako Jan Jařab, později působící při OSN. Pozdější post ministra pro lidská práva zastával z disidentské rodiny pocházející Jiří Dienstbier (ČSSD).

Naposled v křesle zmocněnce či zmocněnkyně seděla širší veřejnosti neznámá a nyní z vlastního rozhodnutí končící právnička Martina Štěpánková, jíž by měla vystřídat Helena Válková, coby exministryně spravedlnosti leckomu přinejmenším povědomá.

Zrušte to!

Koneckonců se to projevilo i v předloňských volbách, kdy se preferenčními hlasy posunula ze sedmého místa kandidátky na třetí a znovu usedla ve sněmovně. Mezitím to však roku 2016 zkoušela také se Senátem v Praze 11. Vyhrála prvé kolo, jenže prohrála ve druhém, načež pravila, že by se dvoukolová volba měla zrušit.

To ale způsobilo mnohem menší rozruch než dva roky předtím výrok pro server ECHO 24 o poválečném odsunu Němců, který byl paní Válkové pochopitelnou reakcí na to, „co se Čechům dělo předtím, ale ono se toho v protektorátu zas tolik nedělo.“ Což jí sice příliš neublížilo, ale různé spory s podřízenými, včetně náměstkyně Hany Marvanové a podobně, nakonec její vládní angažmá předčasně ukončily.

‚Něco o tom vím‘

Ovšem v posledním roce jsme ji zase několikrát viděli a slyšeli z pozice členky mandátového a imunitního výboru vehementně hájit předsedu ANO Andreje Babiše.

Válková, členka hnutí ANO, loni v prosinci při rozhovoru pro DVTV dokonce pronesla, že bude Babišovo stíhání „velmi pravděpodobně zastaveno“, neboť ona „o tom něco ví!“ Těžko říci, jestli to bylo vyjádření spontánní nebo předem rozmyšlené a přichystané.

Nicméně zaznělo v týdnech kauzy Babiše juniora a demonstrací na náměstích, tak si je diváci asi interpretovali po svém. Což ovšem ještě neznamená, že toto proroctví nedojde naplnění.

Co exministryně ví, neradno podceňovat. A na druhé straně je také zase zbytečné přeceňovat premiérův návrh ustanovit Válkovou vládní zmocněnkyní pro lidská práva. Juristy hnutí ANO zrovna nepřekypuje a jde o post vnímaný politiky i jejich voliči jen periférně. Ale jistě v tomto případě nastane také podezření, že je to druh odměny. S tím prostě paní Válková ani pan Babiš bohužel nic neudělají.