Zmrtvýchvstání komunistů může zamávat českou politikou

Dosavadní průzkumy k červnovým evropským volbám nejsou na první pohled zvlášť překvapivé. Ovšem bližší pohled odhaluje jeden detail, který by mohl být klíčem pro další vývoj české politiky. Tedy pro to, na čí stranu se nakonec vychýlí mocenské kyvadlo v naší zemi. Komentář Praha 16:30 23. března 2024

Tím detailem je zmrtvýchvstání komunistů. Průzkum agentury IPSOS předpovídá formaci Stačilo!, jejímž jádrem je Komunistická strana Čech a Moravy, přes šest procent hlasů. A ještě větší úspěch ve volbách do evropského parlamentu jim předpovídají i interní průzkumy, které si nechávají zpracovávat jednotlivé politické strany.

Zajímavé a klíčové je to proto, že pokud by se vzestup komunistů potvrdil a partaj vedená europoslankyní Kateřinou Konečnou by uspěla i ve sněmovních volbách za rok a půl a pronikla by do poslanecké sněmovny, měl by Andrej Babiš prakticky zajištěno, že se stane premiérem.

Uvědomme si, že skutečnost, že nyní nevládne Andrej Babiš, ale Petr Fiala, nebyla dána nějakým ohromným volebním úspěchem stran pětikoalice. Ale hlavně tím, že propadlo skoro dvacet procent hlasů, které voliči odevzdali partajím, jež by patrně neměly problém Babiše podpořit. Mimo sněmovnu skončila Šlachtova Přísaha, Sociální demokraté a právě komunisté. Kdyby se na podzim 2025 do sněmovny vrátili, vládní koalici by k většině nestačilo ani zopakovat volební výsledek z roku 2021.

A co víc: KSČM je vedle SPD, formací, která by klidně šla s Andrejem Babiše do vlády, nebo ho aspoň, za patřičnou “odměnu” tolerovala, podobně jako to dělala v nminulém volebním období. Předlistopadový komunista Babiš by si přiťukl s polistopadovou komunistkou Konečnou a bylo by hotovo.

Samozřejmě že se tento scénář nemusí naplnit. Překročení pětiprocentní hranice v eurovolbách nemusí znamenat, že se komunisté dostanou přes pět procent i ve volbách do sněmovny. K volbám do evropského parlamentu chodí pouze zhruba polovina těch, kteří dorazí k volbám sněmovním (v minulých eurovolbách to bylo necelých 29 procent).

Výhodu tak mají jednak strany, jejichž voliči si uvědomují význam evropské politiky, což je třeba STAN, ale také partaje s pevnějším volebním jádrem, tedy s disciplinovanými voliči, což je případ právě KSČM.

Rozhodně se nechystají vymřít

Ovšem na druhou stranu je potřeba říci, že se v žádném případě nepotvrdil předpoklad, že se komunisté po vypadnutí ze sněmovny budou už jen pomalu plížit na Marxovo smetiště dějin. Jsou tu, a když se podíváme na jejich kandidátku pro eurovolby, rozhodně se nechystají vymřít.

V čele kandidátky nejsou žádné přestárlé kádry - ale čtyřicátnice a čtyřicátníci: Kateřina Konečná, bývalý Pirát Ondřej Dostál a právnička Jana Turoňová, pro změnu zase bývalá členka a dokonce kandidátka na předsedkyni sociální demokracie.

Je to smutné a vzhledem k tomu co reálně reprezentují, až děsivé, ale komunisté nyní působí navenek moderněji než Šmardova ČSSD, která do čela kandidátky postavila sedmašedesátiletého a notně okoralého Lubomíra Zaorálka. Což, soudě podle průzkumů, které SOCDEM šanci na úspěch v eurovolbách nedávají, bohužel vnímají i levicoví voliči.

Znovu: Průzkumy předpokládaný úspěch komunistů v eurovolbách nemusí znamenat úspěch ve volbách sněmovních. Ale k obojímu mají nyní komunisté blíž, než leckdo ještě před dvěma lety čekal. A Andrej Babiš může vzhlížet k rudému praporu se stejnou nadějí jako za mlada.

Autor je komentátor Hospodářských novin