Znám tě jak tvůj mobil

Dokázali byste spolehlivě vyjmenovat, kde všude jste v posledních šesti měsících byli? Váš operátor nepochybně ano, ukládá mu to totiž zákon.

K přehlednému seznamu, na kterých místech se váš telefon připojoval k síti, se dostanou policisté, civilní i vojenští špióni a Národní banka.

Mapa je to opravdu velmi důkladná, protože moderní telefony se dnes k síti hlásí prakticky nepřetržitě, kromě jiného stahují e-maily i zprávy ze sociálních sítí. Mapa připojení tak poskytuje přehledný itinerář vašich pobytů a cest za posledního půl roku.

Pro představu, tady jsou pohledem mobilního záznamu dva dny autorovy loňské dovolené.

Informace operátoři schraňují pro každý telefon, který se připojí do jejich sítě. Tedy prakticky o každém z nás.

Takto vypadá jeden řádek z výpisu, které autor získal od svého operátora. Za půl roku se takových řádků nasbírá přes 14 tisíc. V záznamu je místo a čas připojení, ale i typ a výrobní číslo telefonu.

Foto: Jan Cibulka

Že by se něco takového dít nemělo, řekl opakovaně (naposledy předloni) Evropský soudní dvůr. V Česku má ale plošné šmírování občanů zastánce v podobě ministerstva průmyslu a obchodu. To názor soudního dvora ignoruje a povinné sledování tak v zákoně zůstává, úřad za to letos dostal anticenu Velkého bratra.

Když pak skupina poslanců navrhla Ústavnímu soudu, aby ukládání informací o pohybu zakázal, na obranu plošného sledování vystoupila i současná vláda v demisi Andreje Babiše. Důvodem má být údajně boj s kriminalitou, nicméně když Ústavní soud sběr v roce 2012 dočasně zakázal, objasněnost trestných činů neklesla.



Tím mimo jiné argumentovali poslanci i na konci loňského roku, když Ústavní soud opět požádali, aby plošné šmírování zastavil. Zda jim soudci znovu vyhoví, zatím není jasné.