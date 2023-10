Nejdřív policie, teď soudce. Měli by pomáhat obětem, místo toho si dělají ze znásilnění legraci

„Obžalovaný, chcete říct něco na svoji obhajobu?” ptá se soudce muže, který v noci v parku znásilnil kolemjdoucí. „Kdybych u sebe měl baterku, tak by se to nestalo,“ odpovídá on. I takovéhle vtipy zařadil předseda Nejvyššího soudu do své prezentace o profesní etice. Po policejním prezidentovi je to druhá osoba, která by měla veřejnosti ukazovat, že sexuální násilí je vážný problém. Místo toho ho bagatelizuje.

