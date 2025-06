Zpátky do minulosti? Piráti se snaží oživit energii z kampaně 2017. Roky ve vládě však vydezinfikovat nelze

Trable exministra Pavla Blažka (ODS) kolem miliardového daru od provařeného zločince jako by neměly konce a z médií se vynořují stále nová obvinění. Ani po dvou týdnech není zcela jasné, kdo všechno o problému věděl, a vláda už čelila pokusu o vyslovení nedůvěry na půdě Poslanecké sněmovny. Ten nakonec dopadl v její prospěch a může tedy vládnout dál. Jak se celá kauza propsala do důvěry obyvatelstva, to se teprve uvidí. Komentář Praha 6:29 25. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Piráti zahájili "protikorupční úklid" | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Opoziční strany jsou poslední dva týdny jako polité živou vodou. A nejvíc ze všeho to platí pro Piráty. Pro ně je kauza „bitcoiny“ požehnáním: už nějakou dobu nejsou ve vládě, oklepali se a kvůli vládnímu skandálu nyní mohou oprášit své teze o korupci a klientelismu, s nimiž pálí kolem sebe hlava nehlava.

Jejich posledním kouskem byl takzvaný „protikorupční úklid před budovami spojenými s korupcí“. Piráti si vybrali centrálu hnutí ANO, ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo financí.

Akce pak skončila před budovou Poslanecké sněmovny, kde se ten den mělo hlasovat o již zmíněné nedůvěře vládě. Happening, během kterého si představitelé strany oblékli uklízečské oblečky a s úklidovým vozem symbolicky objeli budovy spojené s korupčními kauzami, svou energií nejvíc ze všeho připomínal předvolební měsíce roku 2017.

Tehdy Piráti jezdili po Česku s autobusem, Bartoš k tomu hrál na harmoniku a všichni sborově zpívali Pusťte nás na ně. Je pochopitelné, že po neúspěšném angažmá ve vládě se nyní Piráti chtějí tvářit, že jsou zase tou protestní stranou.

Jenže to není jen tak. Za těch osm let, které od prvního výrazného vstupu Pirátů do celostátních politických vod u nás uplynuly, se Piráti zásadně změnili. A žádný happening to nyní neschová.

Je poněkud komické, že se strana snaží předstírat, že tu nebyly tři velmi komfortní a velmi establishově nastavené roky, během nichž seděla v konzervativně laděné vládě, podílela se na celé řadě nepopulárních a veřejností kriticky přijímaných reforem.

Sami od sebe

Nejde však jen o to: Piráti zkrotli sami od sebe, protože se jim to hodilo, protože chtěli být u moci stůj, co stůj. Vyměnili neformální oblečení za modrá saka a hnědé polobotky a stali se téměř nerozeznatelnými od zbytku politického pole. Nikdo je k tomu nenutil, do vlády, která je nepotřebovala, se svými čtyřmi poslanci nemuseli, přesto do ní šli a skončilo to pro ně ostudou.

Jistě, mohou se teď tvářit, že Pavla Blažka chtěli nechat vyhodit vlastně vždy, ale opravdu jim to někdo může věřit? To, že bude Pavel Blažek inherentní součástí Fialovy vlády, bylo jasné už na samém počátku vyjednávání o ministerských postech. Piráti klidně mohli odejít už při první žluté kartě, ale ve vládě zůstali a nakonec z ní byli potupně vyhozeni.

A to proto, že nejspíše nezvládli tu nejdůležitější agendu, se kterou sami přišli: digitalizaci. Teď si Piráti zkoušejí znovu nasadit masku rebelů a dělat, že proti vládě byli vlastně tak trochu vždy. Ale ani kostýmy uklízečů a happeningy realitu nezametou.

