Ideologický daňový hazard

Občanská demokratická strana se spolu s Piráty postarala o malý politický skandál. Strany, které několik let vedou velmi ostrou politickou kampaň proti šéfovi ANO Andreji Babišovi a jeho nezodpovědné rozpočtové politice, se najednou samy chovají mimořádně nezodpovědně. Jejich poslanci zvedli ruku pro zrušení superhrubé mzdy, respektive navýšení slevy pro daňového poplatníka, aniž by je zajímalo, jako moc to rozhodí finanční plán na příští rok.

