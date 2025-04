Ztracený horizont Ameriky

Donald Trump touží vybudovat v USA zdecimovanou tovární výrobu. Je to jeden z důvodů, proč na desítky zemí světa uvalil svá cla. Věří, že firmy, které před mnoha lety Ameriku opustily kvůli levné pracovní síle, se teď budou vracet a vedle domácí produkce najímat také kvanta amerických dělníků. Komentář Washington 16:30 11. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump je politik, který svým důrazem na systém, který nazývá America First, patří spíše do 19. století (ilustrační foto) | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Prezident riskuje. Je totiž diskutabilní, zda takové továrny v zemi vůbec vyrostou, trvalo by to léta a vyžadovalo investice v hodnotě miliard dolarů. Navíc automatizace zastane v mnoha ohledech práci lidí, dělníci by tak zřejmě zažili zklamání.

Politik 19. století

Trump je ale, zdá se, o svém plánu přesvědčený. Je to politik, který svým důrazem na systém, který nazývá America First, patří spíše do 19. století.

Když jsem do USA před dvaceti lety přijel poprvé, hned jsem tam v lidech vycítil dravého ducha a naslouchal smělým fantaziím o budoucnosti. Co bude ten nový vynález, nová idea, nové odvětví, které přinese do té chvíle nepoznané příležitosti a s tím spojenou prosperitu?

Zpětně si uvědomuji, že jsem ale tuto atmosféru, dynamiku a mentální nastavení zažíval v New Yorku či jižní Kalifornii. Na středozápadě panovala jiná mentalita. Vycházela z nostalgie po zašlých časech a z nenávisti ke globalizaci.

Trump to instinktivně vycítil a svou pozornost k těmto oblastem upřel. Ten váš svět z před půl století obnovím, slíbil a slibuje.

MAGA first?

Pocity rozhořčení a strachu přiživuje. Připisuje totiž údajný úpadek země nejen politické opozici z řad liberálů, ale také imigrantům, minoritám, akademikům a vizionářům, kteří s ním nesdílejí jeho otočku do jiného století.

Staví se přitom do role vůdce, které tyto vlivy zničí a „své“ Američany, rozuměj příznivce hnutí MAGA, ochrání, neboli je upřednostní nad jiné segmenty americké populace.

Takový přístup podle mého názoru povede jen k prohloubení polarizace společnosti a zaseje ještě silnější nenávist. Můžeme tak v budoucnu očekávat vášnivý odpor.

Zdá se, že Ameriku, tuto ekonomicky, sociálně, rasově a nábožensky rozmanitou zemi už nespojuje idea o sociální mobilitě směrem vzhůru, a to bez ohledu na třídní či etnický původ. Mám neodbytný pocit, že MAGA a Donald Trump udělá z Ameriky méně dynamickou, méně invenční a méně strhující zemi.

Amerika za Trumpa jednoduše nevyhledává neznámé situace, není nadšena z novinek a nespojuje dvě a více třeba i protichůdných myšlenek. To vše vždy v USA vedlo k výbuchu kreativní energie a potažmo k neotřelým nápadům. USA se dnes ubírají tam, kam chce pouze a jen Trump – a cokoli jiného je jeho lidmi označeno za antiamerické.

Trump z americké křižovatky lidí z celého světa, kteří se navzájem inspirovali a posouvali sebe i zemi dopředu, dělá obrazně řečeno český rybník.

Autor je publicista, dlouhodobě sleduje dění v Americe