Nevracejme se do společnosti před koronou, vyzývá slovenská prezidentka Čaputová

Celá událost byla umocněna tím, že před poslanci vystoupila s takovým projevem poprvé od doby, kdy se stala loni v červnu prezidentkou.

První reakce na prezidentský projev jsou pozitivní. Hlavní slovenská média z něj bohatě citovala. Prezidentce se totiž podařilo upozornit nejenom na pozitivní momenty karantény, ale vhodným způsobem poukázat i na nedostatky, které současné Slovensko trápí.

„Nevracejme se do stavu společnosti před koronou,“ vyzvala Čaputová a vysvětlila, že zatímco před pandemií byla společnost polarizovaná kvůli dozvukům únorových parlamentních voleb, nyní má společný cíl a v boji proti koronaviru je sjednocená. „Pokud spolupracujeme, dokážeme velké věci,“ dodala prezidentka.

Ocenila nízká čísla nakažených i obětí koronaviru, díky čemu je Slovensko jedním z nejúspěšnějších evropských států v boji s nákazou. Podle ní pandemie otestovala rychlost i rozhodnost, jakou Slovensko na novou situaci reagovalo. Také ale disciplinovanost a schopnost respektovat nařízení.

Jednota vyprchá

Prezidentka upozornila na několik závažných problémů, které zemi dlouhodobě trápí a pandemie je ještě zvýraznila. Mluvila o nedostatečné podpoře pro slovenskou vědu, o podfinancovaném zdravotnictví, špatném stavu digitalizace i potřebě očistit justici, aby se občanům vrátila ztracená důvěra ve stát, a nutnosti zabránit tomu, aby se dál šířil virus korupce.

Čaputová upozornila na rizika plynoucí z přílišného zaměření slovenského hospodářství na výrobu automobilů. Pandemie podle prezidentky ukázala velmi názorně, jak lehce může přijít za krátkou dobu velké množství lidí o práci, protože jejich činnost byla na automobilky navázaná.

Nezapřela ani své kořeny ekologické aktivistky, když upozornila, že pokud se společnost žene slepě výlučně za ziskem, riskuje tím ztrátu trvalé udržitelnosti životního prostředí.

Když v minulých letech vystupovali slovenští prezidenti v Národní radě, vzbudili tím u přítomných rozdílné reakce. Například první novodobá hlava státu Michal Kováč hovořila před poloprázdným parlamentem, když jednací sál na protest proti němu opustili poslanci Mečiarovy vlády.

Andrej Kiska (Za ľudí) zase musel po svých vystoupeních počítat s ostrou a sžíravou kritikou svého dlouholetého politického rivala, premiéra Roberta Fica (Smer). Současný předseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) naproti tomu prezidentku za její řeč pochválil a dal najevo, že se s jejím pohledem naplno ztotožňuje.

Současná jednota ve společnosti, po které prezidentka Čaputová ve svém vystoupení volala, je ideální představa a je otázkou času, kdy vyprchá. Pokud by ale bylo výsledkem pandemie na Slovensku, že by se nejenom politici, ale i lidé navzájem začali chovat vůči sobě lépe a povedlo se zvýšit míru soucitu ve společnosti, nebylo by to vůbec málo.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu.