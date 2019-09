Čaputové stačilo sto dní, aby se stala nejdůvěryhodnější

Když Zuzana Čaputová nastupovala do úřadu slovenské prezidentky, nikdo nevěděl, co vlastně první žena v čele státu zemi přinese, ani co lze od právničky a bývalé občanské aktivistky očekávat. Nikdo ji moc neznal, a proto nepřekvapí, že mnozí se zpočátku věnovali povrchním hodnocením, jako například co měla na sobě během slavnostní inaugurace, případně jaké další šaty předvedla během svých prvních zahraničních návštěv.

