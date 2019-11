Ofenziva Zuzany Čaputové. Co udělá první veto s její autoritou?

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová razantně vstoupila do boje na domácí politické scéně. Vůbec poprvé od chvíle, co se stala v červnu hlavou státu, vetovala normu, kterou předtím schválil slovenský parlament. Šlo o spornou novelu volebního zákona, která zakazuje zveřejňování průzkumů veřejného mínění 50 dní před hlasováním namísto dosavadních dvou týdnů. Komentář Bratislava 14:55 8. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veto Zuzany Čaputové by mohlo silně otřást s její autoritou. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Cílem novely bylo údajně zabránit ovlivňování voličů, aby nebyli manipulovatelní volebními průzkumy. Jejich poslední výsledky by reálně mohly vyjít někdy začátkem ledna. Kritici normy v tom vidí snahu o omezení politické soutěže v zemi. To by mohlo poškodit hlavně nově vzniklé politické strany, ke kterým se voliči přiklánějí často až před hlasováním. A to právě na základě stoupajících preferencí v průzkumech.

Zákon schválila velmi různorodá aliance dvou vládních stran – Smeru a Slovenské národní strany – spolu s poslanci Kotlebových fašistů. Je to mimochodem hlasovací koalice, která v minulých měsících už leccos protlačila parlamentem. A proto se o ní spekuluje, že by se po únorových volbách mohla velmi reálně stát základem budoucího politického uspořádání v zemi.

První střet

Prezidentka Čaputová, která doposud nešla do otevřeného sporu s vládou a podepsala i zákony, za která byla kritizována, se nyní k padesátidennímu moratoriu postavila velmi ofenzivně. Dokonce riskuje, že poslanci Smeru, Slovenské národní strany a kotlebovců veto prolomí a zákon bude parlamentem znovu potvrzen.

Pro tento případ už hlava státu avizovala, že se obrátí na ústavní soud a požádá o pozastavení platnosti zákona, protože podle ní je v rozporu s několika články ústavy. V takovémto případě se může lehce stát, že spor o volební novelu se promění v neoficiální válku mezi prezidentkou a zbytky vládní koalice.

Zatímco skomírající vládní sestava už prakticky nemá co ztratit, v případě prezidentky, která nastoupila do úřadu s tím, že bude spojovat, by to mohlo silně otřást její autoritou. O tom, že by se z toho mohla stát munice v rozbíhající se kampani, a to sice proti stranám blízkým Zuzaně Čaputové, ani nemluvě.

Je to ale také první zkouška pro ústavní soud v novém složení, který po několikaměsíční přetahované, kdy byl jednu dobu i nefunkční, teprve nedávno začal fungovat naplno. Podle některých právníků by mu ale paradoxně ulehčilo situaci, kdyby prezidentka zákon rovnou podepsala a pak se obrátila na ústavní soud. Neztrácel by se čas a zákon by se mohl případně stihnout zrušit ještě před únorovými volbami.

Slovensko by se s padesátidenním moratoriem dostalo na úroveň států, jako je třeba Kamerun, které není možné považovat za vzory demokracie. To patrně nevadí šéfovi SNS Andreji Dankovi, autorovi nápadu s moratoriem. Jak ukazují průzkumy, právě on se totiž může reálně obávat, že jeho strana se do parlamentu vůbec nedostane. Z jeho pohledu jde o všechno, proto se snaží měnit pravidla v průběhu hry. I když je to nefér, protože ta už dávno začala.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu