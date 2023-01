Dámská volenka slovenské prezidentky Čaputové

Největší překvapení sobotní volby českého prezidenta způsobila paradoxně – slovenská prezidentka. Zuzana Čaputová přišla do štábu Petra Pavla ještě dřív než český premiér, aby pogratulovala novému prezidentovi k vítězství. Čaputová zopakovala, co říkala i ve své vlastní předvolební kampani, když v roce 2019 kandidovala. A to sice, že slušnost a pravdomluvnost není slabost, ale je silou, která může vést k vítězství. Komentář Praha 6:30 31. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská prezidenta Zuzana Čaputová přijela osobně poblahopřát Petru Pavlovi do štábu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zuzaně Čaputové se právě sázka na klidné vystupování a neútočení na protikandidáty vyplatila. A stejně tak se osvědčila i u nově zvoleného českého prezidenta Petra Pavla.

Slovenská prezidentka vysvětlila svoji osobní účast v Praze tím, že český a slovenský národ jsou si tak blízké jako žádné jiné národy na světě. A právě tato blízkost je důvodem, proč prožívat důležité okamžiky společně.

Zajímavostí je ale také to, že součástí volebního štábu prezidentského kandidáta Petra Pavla bylo také několik Slováků.

Stratég Michal Repa, ale i Martin Burgr, který měl na starosti sociální sítě, jsou lidé, kteří v roce 2019 působili ve volebním týmu Čaputové a kteří měli kromě jiných podíl na tom, že prezidentskou volbu vyhrála. Letos byli u prezidentské výhry Petra Pavla.

Dalším zajímavým momentem je volební výsledek. Petr Pavel vyhrál s více než 58 procenty. Podobně dopadla kdysi i Čaputová, která vyhrála také s 58 procenty. Ta, stejně jako Petr Pavel, porazila coby politicky nezkušená kandidátka protikandidáta, který je v politice mnohem zkušenější, dnešního eurokomisaře Maroše Šefčoviče.

Oplatí Petr Pavel návštěvu?

Jak později prozradil nově zvolený český prezident, přinesla návštěva jeho slovenské kolegyně i zcela praktický výsledek. Oba se totiž dohodli, že se v nejbližší době vydají společně na Ukrajinu.

Dá se očekávat, že to nebude jejich poslední společná aktivita. V tomto ohledu by mohla dostat už beztak těsná a výjimečně dobrá spolupráce Česka a Slovenska nový rozměr, který jí dosud chyběl.

Bylo by asi iluzorní domnívat se, že návštěva prezidentky Čaputové ve volebním štábu Petra Pavla byla pouze spontánní akcí, která byla vyjádřením jejích sympatií k podobně naladěnému politikovi.

Její výlet do Prahy je totiž také možné chápat jako první náznak toho, že ona sama se bude za rok v tuhle dobu ucházet o své druhé pětileté prezidentské období. Už jenom tím, když připomněla, že zásady, které kdysi pomohli jí, nyní vynesly do prezidentského úřadu i Petra Pavla.

Rozhodnutí, zda skutečně bude prezidentka Čaputová kandidovat, padne v příštích měsících. Pokud by se tak stalo, měla by proti sobě silného, v podstatě neviditelného soupeře v podobě dezinformační scény, která je na Slovensku daleko silnější a vlivnější než v Česku.

Podobným nepravdám, které tvrdili jejich hlasatelé o Pavlovi týden před druhým kolem, čelila Čaputová prakticky od začátku.

Pokud by pak skutečně obhájila svůj mandát, bude zajímavé sledovat, jestli jí český prezident Petr Pavel vyjádří takovou spontánní podporu, jako ona letos jemu a zda jí pak návštěvu ve volebním štábu oplatí. Bylo by to jako na tanečním parketu, kde se také střídají dámská a pánská volenka.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu