Zvyšování platů ústavních činitelů. Ztratila vláda kontakt s realitou?

Zvyšování platů ústavních činitelů vyvolává spolehlivě vypjaté emoce. Odpůrci hovoří o aroganci politiků, kteří sami sobě zvyšují platy, zastánci vyšších platů zase obviňují své protivníky z populismu. U veřejnosti je to nepopulární téma, protože nemalá část populace se domnívá, že politici stejně nic nedělají, jenom žvaní, a i tak za to berou nekřesťanské peníze. Komentář Praha 6:29 14. října 2024

Je proto s podivem, že lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka přišel v současné ekonomické situaci – a ještě rok před volbami – s návrhem novely zákona, podle kterého by platy politických představitelů vzrostly o více než 13 procent.

Marian Jurečka i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) návrh obhajují tím, že novela jen naplňuje rozhodnutí Ústavního soudu. Podle ústavních právníků ale Ústavní soud rozhodoval jen o platech soudců a politici mohli klidně zvýšit platy soudcům a své nechat na současné výši.

„Ústavní soud rozhodně neříká, že musí o 14 procent vzrůst plat poslancům, senátorům nebo ministrům,“ řekl Jan Kysela, poradce prezidenta pro Ústavu a právní otázky.

Zároveň ale projevil pro politiky pochopení. „Z hlediska politiků je obtížně akceptovatelné, že porostou platy soudcům víc a víc, zatímco ty jejich nikdy ne, protože jsou odpovědní voličům a ti by jim nejraději nedali žádné peníze,“ poznamenal Kysela.

Opozice již pochopitelně využila příležitosti a dala okázale najevo své hluboké rozhořčení. Přisadil si ale i tak ostřílený a mazaný politik, jakým je Miroslav Kalousek. „Na zvýšení platů politiků není nikdy vhodný čas. Ale jsou časy méně a více nevhodné. A úplně nejméně vhodný čas je pár dní po povodních a rok před volbami,“ poznamenal na sociálních sítích.

Nejhorší možný signál

Můžeme chápat, že politici pociťují jako neférové, když by platy měly růst soudcům a jim ne. Ale u tak nepopulární a emoce vyvolávající otázky, jakou je zvyšování platů politiků, nejde o meritum věci, ale o to, jaký takové rozhodnutí vyšle do veřejnosti vzkaz.

A předkladatelé novely poslali lidem ten nejhorší možný signál, když prokázali absolutní neznalost současné ekonomické situace většiny obyvatelstva a nepochopení převládajících nálad veřejnosti, ačkoli jim krajské volby vyslaly vážné varování.

V tuto chvíli je zcela alibistické argumentovat tím, že to politikům nařídil Ústavní soud, i kdyby to náhodou byla pravda.

Stejně tak je nepřesvědčivé a dokonce kontraproduktivní se hájit tvrzením, že platy politiků se již dlouho nezvyšovaly, když vláda zároveň odmítá přidat požadovanou částku zdravotníkům nebo soudním zapisovatelkám, které berou třeba jen 18 000 korun měsíčně.

I kdyby teď vláda od záměru zvýšit si platy couvla, už se nezbaví nálepky, že si sama chtěla přidat, když zároveň zbytek obyvatel nutí šetřit.

Právě tato ztráta kontaktu s realitou země, které naši ministři vládnou, může ve voličích demokratických stran vzbuzovat největší beznaděj. Překladatelé novely, byť jde o zkušené politiky, vypadají, jako by absolutně nechápali, co by měli – nebo naopak neměli – jako politici dělat, aby se ještě pokusili zvrátit svůj čím dál pravděpodobnější výprask v příštích sněmovních volbách.

Autor je komentátor Českého rozhlasu