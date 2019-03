26 let Českých lvů. Akademici se s fanoušky často shodují, české filmy ale za světovými stejně zaostávají

Šestadvacátý ročník předávání Českých lvů proběhne tuto sobotu. Jak se hodnocení českých filmových akademiků liší od názoru fanoušků? Téměř v polovině případů je oceněný nejlepší film zároveň nejoblíbenějším českým dílem roku na Česko-Slovenské filmové databázi (ČSFD), najdou se ale i výrazné výjimky, ukazuje graf iROZHLAS. Česká Třebová 6:28 22. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český lev | Foto: Český lev

Zatímco v případě cen Oscar se rozdíly v názorech akademiků a českých diváků lišily téměř vždy, u Českých lvů nejsou rozdíly tak patrné. V deseti z pětadvaceti případů byl jako nejlepší film oceněn ten, který je zároveň na Československé filmové databázi (ČSFD) nejlépe hodnoceným hraným českým filmem za daný rok. Patří mezi ně třeba oscarový Kolja nebo oceňovaný Hořící keř.

Vůbec největší propast mezi Českým lvem oceněným a českými diváky nejlépe hodnoceným filmem najdeme u let 2001 a 2006. V prvním případě „porazila“ loutkový film Otesánek Jana Švankmajera komedie Babí léto, ve druhém nad adaptací románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále zvítězilo filmové zpracování pohádek Jana Wericha Fimfárum 2 – oba o sedmnáct procentních bodů.

Data vychází ze specifického výběru žebříčků na ČSFD. Najetím nebo ťuknutím na konkrétní rok se v grafu zobrazí informace o příslušných filmech.

Shoda diváckého a akademického vkusu spočívá v povaze Českých lvů. Filmová kritička týdeníku Respekt Jindřiška Bláhová poukazuje na to, že cena je ze své podstaty více konzervativní. „Tomu odpovídá i tendence oceňovat mainstreamové filmy, které mají určité řemeslné kvality a alespoň nádech či serióznosti nebo závažnosti sdělení. To, co je pro hlasující nejvíc a nejzřetelněji vidět. Do rizika nebo okrajů kinematografie se příliš nepouští,“ říká.

Oproti americkým mají také české filmy výrazně menší konkurenci – točí se jich řádově méně. V žebříčku za rok 2018 je jich celkem 79 – a to včetně zahraničních filmů s českou účastí nebo třeba záznamu komediálních vystoupení Na stojáka.

Diváci hlasující na ČSFD jsou ale k domácí produkci méně shovívaví než k zahraniční. V žebříčku dvou stovek nejlépe hodnocených filmů na ČSFD je z české porevoluční produkce možné najít jen Pelíšky a Kolju. U českých diváků obecně je ale situace jiná. „Ti tradičně dávají přednost českému filmu, ideálně, pokud je to komedie,“ říká Bláhová.

Žebříčkům ČSFD navíc často nevévodí české hrané filmy, ale ty dokumentární. Jsou to sportovní záznamy jako Nagano 1998 – hokejový turnaj století, příběh zachránce židovských dětí Nicholase Wintona i časosběrné dokumenty Heleny Třeštíkové. Z dvacítky nejlépe hodnocených českých filmů vůbec tvoří dokumenty přes polovinu. „Dokument má lepší pověst než hrané filmy a možná i oddanější publikum, které si pak může i dát práci s hlasováním,“ dodává Bláhová.

Šestadvacátý ročník předávání Českých lvů proběhne tuto sobotu. O vítěztví v kategorii Nejlepší film se uchází mimo jiné životopisné drama Ondřeje Trojana Toman, které získalo celkem 13 nominací, nebo historický Jan Palach od Roberta Sedláčka.