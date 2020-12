Začíná výstava Adolf Loos světoobčan. Ukáže modely architektových nejzajímavějších staveb

„Z popisů, které se dochovaly, byl celý dům zvenku jemně zelený a měl žlutá okna stejně jako Müllerova vila,“ popisuje pro Radiožurnál Loosův poslední projekt autorka výstavy Adolf Loos světoobčan Maria Szadkowska. Barevná vila se měla stát domovem pro Evu Müllerovou, Adolf Loos ji už ale nestihl postavit.

Dům Evy Müllerové měl být miniaturou střešovické vily jejích rodičů a na svou dobu by byl i stejně inovativní. „Byla to dřevostavba, to je z dnešního pohledu zajímavé. Když si uvědomíme, že se pohybujeme na začátku 30. let 20. století, tak na tu dobu to byla velice progresivní záležitost,“ vysvětluje generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.



Výstava představí modely architektových nejzajímavějších projektů, které je možné najít po celém světě. A to včetně nezrealizovaného domu pro Evu Müllerovou nebo těch méně známých staveb, jako je třeba cukrovarnický areál v Hrušovanech u Brna. „To je jeho nejvýznamnější průmyslová stavba. Hrušovany mají dvě Loosovy stavby, vedle cukrovaru najdeme ještě vilu pro jejího ředitele,“ dodává Ksandr.



Výstava Adolf Loos světoobčan připomíná architektovo 150. výročí narození. Stejně jako její autor i Müllerova vila v pražských Střešovicích slaví kulaté výročí, a to rovnou dvě. Letos uplynulo 90 let od jejího dokončení a 20 let od její památkové obnovy. Ani dnes nepřestává Müllerova vila udivovat svou promyšleností.

„Je to špičkové dílo slavného architekta, ve kterém se zúročily všechny jeho předchozí zkušenosti. Asi to nejpodstatnější je nádherná podoba takzvaného Raumplanu, který je pro Loose typický,“ dodává Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy.



Muzeum výstavu připravilo společně s Národním technickým muzeem, kde ji bude možné zhlédnout. Adolf Loos světoobčan je součástí projektu s názvem Rok Adolfa Loose 2020.

Výstava začne ve čtvrtek živě přenášenou vernisáží, navštívit ji pak bude možné v Národním technickém muzeu do 1. srpna 2021.