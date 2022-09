Alfons Mucha je globální značka. Dá se zpeněžit v kultuře, prodává národní mytologii, říká teoretička

Dílo Alfonse Muchy je možné vidět na dvou výstavách v Praze, v sérii projektů na jižní Moravě a také jako audiovizuální show IMucha v 02 universum. „Tohle je typické pro globální značky a oblasti kultury a umění v 21. století. A z Alfonse Muchy se podařilo globální značku vytvořit,“ hodnotí Andrea Průchová Hrůzová, teoretička vizuální kultury z platformy Fresh Eye. Praha 14:29 12. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alfons Mucha: Apotheosa z dějin Slovanstva (výřez obrazu z cyklu Slovanská epopej) | Zdroj: Profimedia

„Je to snaha vytvořit z Muchy značku, co prodává nejen sebe, ale i dějiny Prahy, národní mýtus, obraz Československa a jeho dějin,“ upozorňuje teoretička.

Do všech těchto snah a představ Mucha podle ní zapadá coby umělec a patriot. „Pro první republiku vytvořil známky nebo bankovky, podílel se na návrhu státního znaku, věnoval Praze obrovskou Slovanskou epopej v době oslavy 10 let existence Československa. Do toho zároveň představuje mýtus velké secese, kterou prodáváme na turistických plakátech,“ vyjmenovává a pokračuje:

„Mucha v sobě spojuje globální ikonu a značku, která se dá dobře zpeněžit jak v oblasti kultury a umění, tak národní mytologie.“

Výstavu ve Valdštejnské jízdárně organizovala Mucha Foundation, která je navázána na Johna Muchu, umělcova vnuka, podílela se na ní i architektka Eva Jiřičná a k vidění tam jsou předměty z Muchova života.

Výstava iMucha show, za kterou stojí Nadační fond Richarda Fuxy, je založená na digitálních projekcích. Fuxa také vystavuje v Obecním domě některá Muchova díla. A na jižní Moravě je možné navštívit v několika městech Muchova klasická díla. V Moravském Krumlově je vystavena Slovanská epopej.

Pozor na panslavismus?

Výtvarný publicista Matěj Forejt upozorňuje na kontroverze spojené s Muchou:

„Nevadí mi, pokud se kulturní dědictví prezentuje tak, že vzbudí ohlas masového publika. Mohli bychom za to být rádi. Pokud se tam ale nepracuje s něčím nekvalitním, což se obávám, že jsou Fuxovy projekce. Anebo pokud se nepracuje s problematičtějším výkladem dějin, který prodáváme publiku. A to se v případě Slovanské epopeje děje. A v horším případě se to děje na výstavě spojené s Johnem Muchou.“

Na výstavě se podle Forejta replikují názory Alfonse Muchy, který pramenil z nacionalisticky vyhroceného 19. století.

„V té době se to dalo pochopit, ale jsme jinde v dějinné zkušenosti. Po dvou světových válkách víme, kam nacionalismy vedou. Bez dalšího zkoumání nebo kontextu mi nepřijde replikování těchto postojů úplně na místě.“

Výstavy podle něj pracují s termíny jako „národní útlak Čechů za Rakouska-Uherska“.

„Vysvětlovat tím orientaci na Rusko mi připadá v současné politické situaci naprosto absurdní. Představovat publiku panslavistickou myšlenku mi v tomto kontextu nepřipadá úplně vhodné. A to ve chvíli, kdy to slouží k propagaci našeho kulturního dědictví jako takového.“

