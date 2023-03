Zemřel vlivný americký jazzový saxofonista Wayne Shorter, bylo mu 89 let. Koncertoval i v Praze a Brně

Ve věku 89 let ve čtvrtek v Los Angeles zemřel americký saxofonista Wayne Shorter, jedna z nejvýznamnějších osobností moderního jazzu, jehož vývoj ovlivňoval od 50. let minulého století. Informoval o tom deník The New York Times, podle něhož úmrtí potvrdila Shorterova agentka Alisse Kingsleyová. Shorter zároveň patřil mezi nejobdivovanější jazzové skladatele.

