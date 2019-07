Staněk vyhlásil výběrové řízení na ředitele Muzea umění Olomouc, odvolal ho spolu s Fajtem

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) vyhlásil výběrové řízení na nového ředitele Muzea umění Olomouc (MUO). Předchozího šéfa Michala Soukupa odvolal Staněk společně s ředitelem Národní galerie Praha Jiřím Fajtem v dubnu, na oba navíc kvůli hospodaření obou institucí podal trestní oznámení. Zástupci Muzea umění Olomouc vypsání konkurzu považují za předčasné, Soukupovo odvolání podle nich není platné, řekl ve středu mluvčí muzea Tomáš Kasal. Praha/Olomouc 16:28 3. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonín Staněk | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odvolání obou ředitelů vyvolalo kritiku, část umělecké obce požadovala ministrův odchod z funkce. Staněk nakonec podal demisi, prezident Miloš Zeman ji ale nepřijal. ČSSD na jeho odchodu trvala, premiér Andrej Babiš (ANO) proto na konci května poslal na Hrad žádost o Staňkovo odvolání. Prezident o ní dosud nerozhodl. Ve čtvrtek má o výměně v čele ministerstva jednat s Babišem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

Ministerstvo kultury ve středu informovalo, že do výběrového řízení na ředitele nebo ředitelku olomouckého muzea umění se může přihlásit člověk s vysokoškolským vzděláním, který doloží tři roky praxe v řídicí funkci a občanskou bezúhonnost. Musí také předložit koncepci Muzea umění Olomouc na léta 2019 až 2025. „Přednost bude dávána osobnosti se znalostmi v oblasti muzeí a galerií, oborové legislativy a Státní kulturní politiky. Uchazeč se musí orientovat v profesním etickém kodexu ICOM a mít přehled o fungování veřejné správy a kultury obecně, ideálně s praxí s řízením velké kulturní instituce,“ napsal úřad.

„Naším cílem je vybrat do čela muzea zkušenou a respektovanou osobnost s jasnou kulturní vizí do budoucna, s manažerskými schopnostmi a zájmem čestně a hospodárně řídit tuto významnou instituci. Olomouc si takovou osobnost dozajista zaslouží,“ uvedl ve středu Staněk. Nový ředitel bude mít funkční období šest let, podle představ ministerstva by měl nastoupit v listopadu.

Vedením Muzea umění Olomouc byl pověřen Ondřej Zatloukal do doby, než bude jmenován nový ředitel. Zástupci muzea však trvají na tom, že ředitelem zůstává Soukup. Podle nich je jeho odvolání neplatné, neboť rozhodnutí ministra z 18. dubna Soukup dosud nepřevzal osobně, protože je na nemocenské. Muzeum se odvolává na právní výklad. „Odvolání ředitele Muzea umění Olomouc považujeme za neplatné pro nesplnění zákonem požadovaných náležitostí. Pan Soukup je tedy nadále ředitelem muzea a konání výběrového řízení máme za předčasné,“ řekl ve středu mluvčí Kasal.

Zástupci ministerstva však již dříve řekli, že odvolání nabylo účinnosti. „Odvolání ředitele Muzea umění Michala Soukupa bylo řádně odesláno prostřednictvím poštovních služeb a v případě, že si jej pan Soukup nepřevezme, nastává i tak po deseti dnech účinek doručení, a tudíž nabytí účinnosti,“ řekla mluvčí ministerstva kultury Martha Häckl.

Staněk už dříve řekl, že výběrové řízení na nového šéfa pražské Národní galerie bude vypsáno, až se odborná veřejnost shodne na jeho podmínkách.

Sociální demokraté chtějí Staňka, jenž podle Hamáčka není schopen zklidnit situaci v resortu, vyměnit za místopředsedu strany Michala Šmardu. Prezident s výměnou otálí. Chce počkat, jak dopadnou trestní oznámení, které Staněk podal na Fajta, Soukupa i jeho předchůdce Pavla Zatloukala. Sociální demokraté trvají na tom, že mají právo rozhodovat o svém zástupci v kabinetu, a zvažují další účast v koalici s ANO. Ústavní právníci a politologové soudí, že prezident měl o návrhu premiéra na odvolání Staňka rozhodnout bez zbytečného odkladu, což neučinil. Zeman argumentuje tím, že ústava mu nedává žádnou lhůtu, dokdy má rozhodnout.