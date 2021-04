Rok s covidem a zimu přežilo v Česku jen jedno autokino. Sází na levný provoz a speciální programy

Minulý rok jich bylo po celém Česku hned několik, nepřetržitý provoz ale vydrželo jen jedno. Trend autokin se po několika letech s pandemií koronaviru vrátil. Na pražském Strahově, aby se autokino udrželo, připravují i speciální programy. Výjimkou nejsou ani zásnuby v autě. Takové možnosti ale nemají zavřená multikina, která jsou ve stamilionových ztrátách a od vlády nemají žádný plán na otevření zatím. Praha 17:04 16. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Noční hlediště autokina u stadiónu Strahov. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Troubením desítek klaksonů, které v tomhle případě vyjadřují podporu celému strahovskému personálu, začíná každé promítání. To i přes zimu a další koronavirová omezení udrželo nepřetržitý provoz jako jediné v Česku.

„Daří se nám to udržet asi hlavně z toho důvodu, že máme relativně levný provoz. Jsme vázaní na tmu, máme klasickou promítačku a plátno, a to je nejvíc nákladový prostředek, jak to dělat. Většina autokin byla postavená velmi rychle a chtěli to mít hned. A tak šli cestou LED televizí, aby mohli mít více projekcí za den, to bylo před rokem určitě super. Ale pak se rozvolnilo, kina se otevřela a provoz byl neudržitelný,“ říká úvodem provozovatelka Adéla Maternová.

Filmy v Letňanech byly promítány na LED obrazovku. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Autokino nežije pouze ze vstupenek. Kdybychom tady neměli vlastní občerstvení, tak to neuživíme vůbec. Oproti klasickému kinu je tady hodně personálu. Jsou tady lidi, kteří se starají o parkoviště, promítač, obsluha baru. Částečně ten provoz ale doplácím já,“ doplňuje Maternová.

Autokino na Strahově promítá několikrát týdně. Během filmu nesmíte opustit auto a jestli budete chtít třeba pro kina typický popcorn, tak si ho můžete objednat přes SMS až do auta. Kromě filmu se diváci už brzy budou moci zúčastnit taky speciálních komentovaných prohlídek přilehlého sportovního stadionu. Není to ale jediná doprovodná akce pražského autokina.

Speciální program

„Řešíme i nějaké předpremiéry, abychom měli některé filmy trochu dřív než klasická kina. Na léto chystáme minifestivaly a naše kino si zájemci můžou i pronajmout. Teď tady budeme mít jedny zásnuby. Pán, který zde byl před rokem na prvním rande, chce svoji přítelkyni požádat o ruku. Vytvořil jí krátký skeč, který jim promítneme a připravíme jim také speciální večeři,“ popisuje provozovatelka.

Praha představila koncept take-away divadla. K představení divákům doručí brýle pro virtuální realitu Číst článek

Snímek Šarlatán, který získal 5 českých lvů, mohli diváci v klasických kinech vidět zatím jen několik týdnů. Na Strahově se promítal už po třicáté a pokaždé je plno. Nově ho ale uvidí i v Brně, kde je nové autokino na Výstavišti. V příštích týdnech by se pak mělo začít promítat i v pražském Braníku nebo ve středočeské Příbrami.

Klasické kino sály jsou zavřené jsou od 12. října loňského roku. V Česku fungují tři desítky multikin, které mají přibližně tříčtvrtinový podíl na trhu. Podle Jana Bradáče, ředitele multikina Cinestar se i v době uzavření musí o kino starat řada zaměstnanců a techniků. Největší výdaje jdou v tuhle chvíli na platy zaměstnanců a pronájem prostorů.

„V každém sále se nachází projektor, server a další přidružená zařízení. To nemůžete na šest měsíců vypnout a pak k tomu za dalších osm měsíců přijít a říct si, že to teď spustíme a začneme zase hrát. Je potřeba nad tím udržet neustálý dohled,“ upozorňuje ředitel multikina.

‚Spontánní zábava‘

Provozovatelé multikin, ale i malých promítacích sálů si uvědomují, že v současné situaci kinosály otevřít nelze. Od vlády ale chtějí vizi do budoucna. Tu ale zatím podle Bradáče nemají.

Roušky před kamerou nebo domácí kino. I takový byl uplynulý rok pro filmaře Číst článek

„Je pro nás prosto nezbytné, aby u nás mohl lidé trávit čas bez toho, aby se při vstupu prokazovali nějakým testem jakékoliv kvality. Jsme spontánní zábava s velmi frekventovaným časem užití a představa, že si divák k návštěvě kina automaticky přibalí ještě jeden náklad spojený s testem, to je po všech stránkách naprosto nepoužitelný. Jsme ale připraveni otevřít 30 procent naší kapacity, abychom zaplatili všechno, co musíme.“

A tak se některá kina, aby neztratila kontakt se svými diváky, přesunula do online prostředí. Vznikla tak platforma Moje Kino Live, které promítá už rok.

„Zisky z projektu nejsou tak vysoké, aby mohly kinům jejich ztráty vykompenzovat. Nicméně určitou náhradu přeci jenom projekt pro kina představuje. Věříme, že tento tip zážitku bude mít své publikum i v budoucnu, a proto počítáme se zachováním platformy,“ říká koordinátorka projektu Petr Špačková

Právě o streamovací služby za poslední rok vzrostl v Česku zájem. Pro velká multikina není ale tato alternativa vhodná. Jsou totiž závislá na velkých hollywoodských trhácích.