Ain't No Sunshine aneb slunce už nesvítí. Zemřel zpěvák Bill Withers, držitel tří cen Grammy

V 81 letech zemřel zpěvák Bill Withers, který se proslavil například hity Ain't No Sunshine, Lean on Me a Lovely Day. Držitel tří cen Grammy podlehl srdečním komplikacím, informoval v pátek hudební magazín Rolling Stone, který se odvolává na prohlášení rodiny soulové legendy. Podle agentury AP zemřel písničkář v pondělí v Los Angeles. V roce 2015 byl Withers v Clevelandu uveden do Rokenrolové síni slávy. Los Angeles 20:37 3. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi zpěvákovi největší hity patří i píseň Ain’t No Sunshine | Foto: Marc Duncan | Zdroj: AP

„Jsme zdrceni ztrátou našeho milovaného, oddaného manžela a otce,“ uvedla rodina, podle níž hudba Billa Witherse navždy patří světu. V této těžké době se rodina modlí, aby jeho hudba poskytovala pohodu a zábavu.

Jeden z největších hitů soulového písničkáře Lean on Me (Opři se o mě) se v současné koronavirové krizi skutečně dočkal mnoha nových amatérských verzí a stal se hymnou naděje a solidarity. Píseň zazněla také při inauguracích amerických prezidentů Billa Clintona a Baracka Obamy.

8 alb a jedna velká stopa

Withers vydal pouze osm alb a v roce 1985 se stáhl do ústraní. Přesto zanechal neuvěřitelnou stopu ve světě hudby a celkově v kultuře, poznamenal Rolling Stone.

Ačkoli některé z nejznámějších Withersových písní pochází už ze 70. let, mnohé z nich jsou dodnes velmi oblíbené. Mezi největší hity patří Ain’t No Sunshine, Lean On Me, Grandma’s Hands, Use Me nebo Lovely Day. Ain’t No Sunshine a Lean on Me jsou na seznamu 500 nejlepších písní všech dob časopisu Rolling Stone.

That time Bill Withers performed "Grandma's Hands" at the BBC in 1973 https://t.co/K2WN7Rb9eS pic.twitter.com/iDy3A97zgs — Rolling Stone (@RollingStone) April 3, 2020