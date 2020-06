Dylan se stal nejstarším umělcem v čele britského žebříčku. Úspěch s novou deskou sbírá v 79 letech

Americký folkrockový písničkář Bob Dylan je v 79 letech nejstarším umělcem, který se kdy dostal s deskou Rough and Rowdy Ways obsahující zcela nové písně do čela britského žebříčku alb. Na paty přitom legendě ověnčené Nobelovou cenou za literaturu či deseti Grammy šlape jiný veterán žánru. Čtyřiasedmdesátiletý Kanaďan Neil Young je v žebříčku druhý s akustickým albem Homegrown. Londýn 14:34 29. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Bob Dylan (archivní foto) | Foto: Mario Anzuoni | Zdroj: Reuters

Rough And Rowdy Ways je už deváté album, s nímž se Dylan dostal do čela britského žebříčku - téměř 56 let poté, co se mu to podařilo poprvé s albem The Freewheelin' Bob Dylan. To obsahovalo i jeden z ikonických songů 60. let Blowin' in the Wind.

Dylan věkově překonal svého kolegu Paula Simona, jemuž se podařilo ovládnout prestižní britský žebříček v 74 letech. S albem Stranger To Stranger slavil úspěch v roce 2016.

Rough And Rowdy Ways je Dylanovým prvním albem nových písní po osmi letech. Hudební magazín NME nedávno podotkl, že album je zřejmě Dylanovým „dosavadním nejimpozantnějším básnickým vyjádřením“. Kritik dalšího hudebního časopisu Rolling Stone napsal, že Dylanovi „táhne na osmdesátku a jeho tvůrčí vitalita je stále ohromující a trochu hrozivá“. Zapalte svíčku za zesnulého Leonarda Cohena - už nemá korunu za nejlepší album, které natočil 79letý umělec, dodal Rolling Stone.

Také další sedmdesátník Neil Young ukazuje, že svými písněmi stále má co říct. Jeho album Homegrown je totiž v britském žebříčku druhé a poráží i nahrávku Chromatica od zpěvačky Lady Gaga.

Fyzické nosiče

Dylanovi i Youngovi se zvlášť dobře daří prodávat svá alba na fyzických nosičích, jako jsou vinylové desky a kompaktní disky. Ty tvoří 85 procent prodeje jejich alb, zatímco u zbytku aktuálního žebříčku deseti nejprodávanějších alb je to 38 procent. „Fanoušci Boba Dylana a Neila Younga vyrůstali v 60. a 70. letech, kdy jste zašli do svého obchodu s deskami, vybrali jste si vinylové album a pročítali si text na obalu,“ řekl Talbot BBC. „Ti stále chtějí hmatovou, osobní, fyzickou zkušenost,“ soudí Talbot.

Vůbec nejstarší umělkyní, která se dostala do čela žebříčku, však byla v roce 2009 tehdy 92letá britská zpěvačka Vera Lynnová s výběrem jejích největších hitů We'll Meet Again. Její další kompilační album 100 se dostalo do dvacítky nejprodávanějších alb nyní, po jejím úmrtí ve 103 letech tento měsíc.