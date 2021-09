Kužely mezi stromy ochladí Dominikánské náměstí. Vedení Brna vybralo podobu nového vodního prvku

Do soutěže se přihlásilo dohromady 53 různých projektů, z nichž nejvhodnější vybírali jak politici, tak porota složená z odborníků na architekturu. Obě strany se na vítězném návrhu shodli.

Desetkrát menší, akusticky dokonalý. Experti dokončují testy modelu Janáčkova kulturního centra Číst článek

Přitom podle primátorky Markéty Vaňkové z ODS nebyly zelené kužely z dílny Tomáše Pavlackého a Michaela Gabriela jasným favoritem. „Vybrat pouze jeden nebylo jednoduché. Když jsem procházela návrhy, tak mě tenhle – nakonec vítězný – návrh nezaujal, dokonce mi přišel až moc moderní a nedovedla jsem si ho na Dominikánském náměstí moc představit. Po celém dni plném diskuzí, jsem se do něj zamilovala. Právě tím, že je takový neotřelý,” hodnotí pro Český rozhlas Brno Vaňková.

Kužely, které mají vypouštět ochlazující mlhu, jsou různě velké. Ten největší měří na výšku 2,5 metru, nejmenší o metr míň. Z každého úhlu na náměstí nabízejí jiný pohled a tím dopřávají podle architektů prostor pro různou představivost a dojmy.

Zbylé návrhy

Druhé místo obsadil pomyslný mrak. Na první pohled kovově studená socha, které rozprašuje vodu okolo sebe. Na třetím místě skončila kazatelna. Ta se měla tyčit nad náměstím a odkazovat na Dominikány – tedy kazatelský řád.

Kazatelna se o třetí příčku dělila s dalšími dvěma návrhy. Jedním z nich byla kašna, kterou tvořily dva několik metrů dlouhé ocelové pláty, které mají symbolizovat dlaně. Tím dalším návrhem, který skončil na děleném třetím místě, byla kašna, která nejde vidět – jsou to dva do země zapuštěné pásy vzdálené od sebe několik metrů. Z toho vrchního by vytékala voda, ochlazovala náměstí a poté by zase mizela ve spodním pásu.

Kašna poprvé, podruhé...

Není to poprvé, kdy se město snaží vybrat kašnu na Dominikánské náměstí. V šuplíku vloni skončily návrhy odměněné půl milionem korun. Tehdy se městu, respektive politikům, nelíbila podoba pomyslné rybí kašny, kterou vybrala porota. Někteří radní tehdy prosazovali fontánu v podobě zlatého anděla na druhém místě, jiní ve tvaru sprchy na třetím místě. Město se proto rozhodlo soutěž upravit a vypsat znovu. To se nelíbilo jak opozici, tak České komoře architektů, která krok považovala za nehospodárný.

Před několika týdny téma připomněli brněnští architekti bazénem, do kterého v mincích nasypali třicet tisíc korun. Problémy s proměnou Dominikánského náměstí ale byly už v roce 2008, kdy tehdy ze soutěže nevzešel žádný vítěz.

Tomáš Kremr

@kremrt Dnes porota hodnotí 3. soutěž na podobu kašny na Dominikánském nám. v Brně. Umělecký kolektiv Final_final na místo budoucí kašny instaloval vlastní, do které vhodil své peníze – upozornění na plýtvání veřejnými prostředky. To dřív zástupci města odmítli: brno.rozhlas.cz/vedeni-brna-se… 2 6