Na brněnském výstavišti začíná fungovat autokino, o programu mohou lidé hlasovat

Vstupenku si musí lidé koupit předem a po celou dobu promítání nesmí z auta vystoupit.

„Myšlenka byla zkusit udělat něco, co zakázané není. Ukázalo se, že autokino do toho zapadá. Navíc je to forma úniku z domácího prostředí, kde té zábavy moc není. V tuhle chvíli jsme na kapacitě 110 aut, počítáme s tím, že ji navýšíme na 150, možná 160 aut,“ řekl Českému rozhlasu Brno Jakub Klečka z pořadatelské společnosti.

Program mají pořadatelé zatím nachystaný do konce tohoto týdne. Počítají ale ještě s prodloužením. Na webových stránkách mohou lidé hlasovat, co by v autokině rádi viděli.